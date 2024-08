Ingrit Valencia se despidió de los Juegos de París 2024, con un diploma olímpico en boxeo

Con el adiós de Yeni Arias, Angie Valdés, Valeria Arboleda y Yilmar González, la única esperanza del boxeo colombiano, en los Juegos Olímpicos de París 2024 , era Ingrit Valencia . Por eso, las miradas se centraron en la nacida en Morales, Cauca.

De ganar, aseguraba una medalla. Razón por la que, desde que sonó la campana, lo dio todo y no se guardó nada. Pero no alcanzó. Infortunadamente, los jueces vieron otra pelea y su decisión fue darle la victoria a Nazym Kyzaibay, de Kazajistán.

El primer round fue 3-2 a favor de la kazaja, lo que generó dudas. "Da impotencia, no se entiende. La que más propuso y dio golpes claros fue la colombiana", afirmó Eduardo Ahumada, experto en boxeo, en la transmisión de Caracol Sports.

Sin embargo, Ingrit Valencia no bajó los brazos y buscó la manera de dar vuelta a la situación. En el segundo asalto, volvió a proponer en el ring; no obstante, el resultado no fue el esperado. La representante de Kazajistán fue ganadora por 4-1.

Así las cosas, en la categoría de 50 kilogramos, la boxeadora colombiana, que fue bronce en Río de Janeiro 2016 , se quedó sin presea en París, ya que lo que pasó en el tercer round tampoco alcanzó. Eso sí, se llevó un diploma olímpico.

Ingrit Valencia, boxeadora colombiana, celebra su victoria en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Resultados previos de Ingrit Valencia, en los Juegos Olímpicos de París 2024

En su primera salida, la boxeadora colombiana no tuvo ningún inconveniente para superar a Oyuntsetsegiin Yesügen , de Mongolia, por decisión unánime, lo que fue un contundente 5-0. Esto le permitió avanzar a los octavos de final del boxeo.

Ya instalada en dicha instancia, repitió la dosis. Y es que se le vio firme en el cuadrilátero, apelando a su experiencia y alto nivel. Quien padeció los golpes, en esa ronda, fue la australiana Monique Suraci, perdiendo por decisión unánime (5-0).

Ingrit Valencia, boxeadora colombiana, en medio de los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Resultados de Nazym Kyzaibay, en las justas deportivas de 2024

El debut de la pugilista de Kazajistán fue frente a la italiana, Giordana Sorrentino. En dicho combate, la balanza se inclinó a favor de Nazym Kyzaibay, pero no del todo. Los jueces decidieron que era 4-1, en las tarjetas, en los dieciseisavos de final.

En los 'octavos', la kazaja sacó a relucir todo su potencial, demostrando por qué se adjudicó un cupo para los Olímpicos de París 2024. Derrotó 5-0, por decisión unánime, es decir, 5-0, a Caroline de Almeida, de Brasil. Así llegó a cuartos de final.