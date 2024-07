La colombiana que estará en París 2024 y salió adelante gracias al arroz con leche

Los Jugos Olímpicos son el sueño de cualquier deportista y para la yudoca colombiana Érika Lasso no es la excepción. La nacida en Jamundí, Valle del Cauca, es la carta fuerte de nuestro país en esta disciplina y fue la invitada por nuestro enviado especial a París 2024 Ricardo Orrego.

De entrada, Lasso habló sobre sus sensaciones al estar en unas justas deportivas de esta magnitud. "La verdad es una felicidad inmensa, estoy cumpliendo mi sueño de mi carrera deportiva, que ya va en la mitad, mi sueño completo es estar en un podio olímpico, disfrutando de cada momento y de esta Villa Olímpica que está espectacular", remarcó la atleta.

Luego, Lasso hizo referencia a sus inicios y cómo salió adelante para hacer realidad su sueño. "El arroz con leche es una inspiración, fue lo que me marcó, porque gracias a ello y gracias a mi mamá de hacer un postre de estos tan delicioso fue que logró sacarme adelante y para poder invertir en algunas competencias", dijo muy emocionada y orgullosa.

Y es que para la judoca no existe otra fuente de inspiración que su familia y en especial su madre Jackeline. "Este resultado la mayoría es de ella, por no decir que todo, porque gracias a ella estoy aquí viviendo el sueño, lo construimos las dos. Me he convertido en un gran ser humano y en una gran deportista que le da muchos ejemplos a las personas. Las mamás se merecen todo, son muy guerreras, son de admirar y nunca deben faltar en nuestro proceso personal y profesional", añadió la deportista.

Ahora bien, Lasso no solo es conocida por su superlativo nivel en el judo sino también por un notable gesto que tuvo en una competencia. "Recibí un premio de fair play en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile porque cargué en mis hombros a una rival de República Dominicana porque ella durante el combate se lesiona la rodilla y al ver que no podía caminar simplemente le extendí mi hombro para que se sostuviera y saliera del tatami. No pensé que fuera a recibir esa distinción y luego de eso recibí el premio al deportista del año en El Espectador y también recibí un premio de Panam Sports en Miami", recordó.

Cabe recordar, que, la vallecaucana tiene el protocolo de pesaje el 26 de julio y un día después tendrá su primer duelo sobre el tatami. ¡A buscar la medalla!