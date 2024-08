Las deportistas colombianas que se retiraron, tras los Juegos Olímpicos de París 2024

¡Adiós a las justas parisinas! Este domingo 11 de agosto se dio fin a los Juegos Olímpicos de París 2024 , en el que varios atletas 'cafeteros' dejaron en alto el nombre de Colombia en la 'ciudad de la luz'. En esta edición, el país logró cuatro medallas (tres de plata y una de bronce) y 14 diplomas. Sin embargo, varios hechos dejaron con el corazón 'arrugado' a los seguidores del deporte de nuestro país.

Y es que varias deportistas colombianas, en medio de las olimpiadas, le dijeron adiós a su carrera deportiva; hecho que sorprendió a propios y extraños. Aquí les contamos quiénes fueron y cuáles eran las disciplinas que participaban.

Deportistas colombianas que se retiraron en París 2024

1. Yeni Arias

La boxeadora colombiana arribó a los Juegos Olímpicos de París con la ilusión de darle al país una presea; sin embargo, no pudo ser así y en la categoría de los 54 kilogramos se llevó un diploma olímpico, luego de caer en los cuartos de final contra Im Ae-ji.

Así pues, después de su combate comentó su decisión "Este es mi retiro, independientemente, de lo que haya pasado, ahora me quiero dedicar a Dios, a mi familia, y disfrutar de lo que realmente me ha dado el deporte", comentó Yeni Arias.

Algunos de sus títulos fueron:

Subcampeona del Mundo en el 2023

Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023

Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2022

Medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022

Yeni Arias, boxeadora colombiana, en acción de competencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

2. Ingrit Valencia

La deportista, que ya supo estar en tres ediciones de los Juegos Olímpicos, culminó su carrera deportiva en París 2024, pues perdió en los cuartos de final, contra representante de Kazajistán, Nazym Kyzaibay. Aunque aseguró diploma, tras caer en su combate dio la noticia al pueblo colombiano.

"No pensaba dejar este deporte en una Olimpiada. Son lágrimas de felicidad de retirarme en el certamen más importante del mundo. El que me haya quitado la pañoleta, dejándola sobre la lona indica que me estoy retirando de este deporte. Pienso que es hora de dedicarle más tiempo a mi familia, a mi hogar y hacer mi vida como cualquier otra persona sin ser atleta de alto rendimiento”, comentó, en su momento, la pugilista.

Algunos de sus títulos fueron:

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2016

Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2023

Ingrit Valencia, boxeadora colombiana, en medio de los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

3. María José Uribe

La golfista colombiana terminó en el 'Top-10' de los Juegos Olímpicos de París 2024 y anunció su retiro deportivo. "Estoy feliz de haber luchado. En el último torneo de tu vida no quieres terminar con una mala ronda, así que fueron unos buenos nueve hoyos para mí. Estoy contenta de haber estado ahí y ha sido bonito terminar con un eagle, seguro" , comentó cuando terminó su participación en las olimpiadas.

Algunos de sus títulos fueron:

Medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2014

Medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015

