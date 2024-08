Mari Sánchez y el pirata japonés que la inspiró para ganar medalla en París 2024

La colombiana Mari Sánchez logró una gran gesta para el deporte de nuestro país luego de quedarse con la medalla de plata en la categoría de los 71 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Más allá de su espectacular desempeño, la pesista llamó la atención por unas curiosas medias que utilizó.

Tan pronto se bajó del podio, con la felicidad de darle la tercera presea a Colombia en esta edición de los Olímpicos, Mari aclaró de quién se trata y por qué las utiliza.

"Soy fanática de la serie anime One Piece. He aprendido de Monkey D. Luffy, su personaje principal, que hay que luchar por esa meta, ese sueño. Él quiere ser el rey de los piratas y por eso me pegué mucho a lo que refleja", dijo con una sonrisa Sánchez, en chara con Caracol Sports.

Mari Sánchez, pesista colombiana. Getty Images.

¿Qué es One Piece?

One Piece" es un anime y manga creado por Eiichiro Oda que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven pirata que sueña con convertirse en el Rey de los Piratas al encontrar el legendario tesoro conocido como "One Piece." Luffy, quien posee habilidades de goma gracias a haber comido una "Fruta del Diablo," lidera a la tripulación del Sombrero de Paja, formada por personajes únicos como Zoro, Nami, Usopp, Sanji, y más.

El mundo de One Piece está lleno de islas exóticas, gobiernos corruptos, y poderes sobrenaturales otorgados por las Frutas del Diablo. La historia se desarrolla en un vasto océano llamado el "Grand Line," donde los piratas más poderosos buscan el One Piece, el tesoro dejado por el antiguo Rey de los Piratas, Gol D. Roger.

La serie destaca por su mezcla de acción, humor, y momentos emocionales profundos, junto con un extenso desarrollo de personajes y un mundo lleno de detalles. Desde su debut en 1997, One Piece ha ganado una inmensa popularidad global, convirtiéndose en una de las series de manga y anime más exitosas de todos los tiempos.

Monkey D. Luffy - personaje principal de la serie One Piece. BEHROUZ MEHRI/AFP