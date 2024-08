Mariana Pajón, llanto por su eliminación en Juegos Olímpicos y unas palabras de corazón

"Por un momento pensé que la tenía, llegué en buena forma, mi corazón tenía fe, por eso mi cuerpo siguió, lo di todo, con el corazón en cada vuelta, me la disfrute con la que podía hacer. A veces se da, a veces no. Lo deje todo allá", esas fueron las primeras palabras de Mariana Pajón, luego de haber quedado eliminada de la finalísima del BMX de los Juegos Olímpicos de París 2024 , en una entrevista concedida a 'Caracol Sports'.

La deportista antioqueña ocupó las posiciones tres, quinta y séptima en las tres mangas que se desarrollaron este viernes, en la semifinal del BMX racing femenino, en una prueba en la que los seguidores colombianos estuvieron a la expectativa.

Pajón siguió con sus declaraciones y apuntó igualmente que "la verdad es que pensé que tenía la final, este deporte es así, vean lo que pasa en un momentico, me voy orgullosa de mí, de aguantar, ha sido una montaña rusa de emociones. Acá estoy y eso es lo que importa".

La nacida en Medellín y de 32 años se notó conmovida por lo sucedido en la pista, en donde tuvo que lidiar con la potencia y hasta agresividad de sus rivales, cayendo al suelo en la tercera manga, la definitiva.

Publicidad

"No le deseo esto a nadie. El camino olímpico es duro, esto a veces es cruel, pero a mí me encanta y mi cuerpo aguantó, porque mi corazón todavía latía fuerte. Todavía sigue la llama encendida, me encanta y poder ponerme estos colores es hermoso. Esto es demasiado hermoso y que suene este himno es lo más bonito, pero por ahora viene un descanso", cerró Mariana Pajón, quien ha marcado una historia y es una de las grandes del deporte de Colombia.

De su lado, Gabriela Bolle, la otra colombiana, también estuvo en la fase semifinal del BMX, pero no logró obtener los mejores resultados y quedó en la posición número 14, sin posibilidades de entrar en disputa por una medalla.