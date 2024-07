Queen Saray Villegas paralizó a Colombia: así vivió su familia su histórica actuación

El 31 de julio de 2024 pasará a la historia como el día en el que Queen Saray Villegas ganó un importante diploma olímpico para Colombia , en la modalidad de BMX Freestyle, pues la deportista quedó en la cuarta casilla de la modalidad, en la primera presentación del país en esta disciplina en unas justas deportivas.

Y es que todos los seguidores del deporte colombiano han estado entusiasmados con lo que este hito histórico para la nación. Tanto así que los familiares de Queen Saray Villegas no titubearon en manifestar su orgullo por la 'cafetera'.

Para los micrófonos de Caracol Sports, una de las tías de la joven de 21 años comentó: "Una alegría de ver la dedicación que tuvieron. Vea con el apoyo de los papás hasta a donde ha llegado; es nuestra reina y ha demostrado que con esfuerzo y disciplina se puede todo".

Pero no fue la única, otra de las familiares de la bicicrosista habló de la importante participación de la vallecaucana en París 2024. "Muy feliz con el puesto que ocupó, bendiciones que nos da Dios".

Además, resaltó no solo lo que ha hecho Queen Saray, sino también Lizsurley, quien también es hermana de la deportista hoy ganadora del diploma olímpico y practica BMX Freestyle. "Yo toda la vida les he dicho que me he sentido orgullosa de ellas (Queen y Lizsurley). Hoy me sentí más orgullosa que nunca, así como está toda la familia y brilló como siempre lo saber hacer y como se lo dije en un comienzo solo estando allá, para nosotros, ya era una ganadora", concluyó la mujer.

¿Cómo fue la participación de Queen Saray Villegas?

La nacida en Buga dejó en alto el nombre de Colombia en la disciplina que recién está comenzando su historia en las olimpiadas, pues la primera vez que tuvo lugar fue en Tokio 2020.

La deportista clasificó a la gran final del BMX Freestyle después de obtener el sexto lugar en la general, tras el promedio de 84.42, producto de los dos recorridos, con valoraciones 81.60 y 87.25, en el primer grupo de la ronda clasificatoria.

Ya en la final, la bicicrosista tuvo una calificación final de 88.00 quedándose con el cuarto lugar en la competencia y siendo la mejor del continente suramericano; consiguiendo el primer diploma olímpico, para nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024.