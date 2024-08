¿Quién es Tatiana Rentería, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024?

¡Emoción a tope! En el último día de los Juegos Olímpicos de París 2024, la colombiana Tatiana Rentería ganó medalla de bronce en la lucha estilo libre, en los 76 kilogramos , al derrotar a la ecuatoriana Génesis Reasco 2-1 y le dio una alegría más al país.

Y es que la 'cafetera' arribó a las justas parisinas como una de las posibles fichas para entregarle al país una presea y así fue. Incluso, estuvo muy cerca de llegar al último combate y conseguir el tan anhelado metal dorado, pero en la semifinal cayó contra la japonesa Yuka Kagami, quien fue la gran vencedora en las olimpiadas.

¿Quién es Tatiana Rentería?

Nació el 22 de diciembre del 2000 en Cali, Valle del Cauca. Sin embargo, desde muy pequeña se fue a Buenaventura donde empezó sus primeros pasos en el deporte, pese a que en el inicio de su vida tuvo que trabajar desde muy pequeña (en la madera y la pesca).

Al comienzo, y aunque su familia no la apoyó mucho, practicó fútbol, luego hizo lo propio en el levantamiento de pesas, pero al final fue la lucha la que la terminó seduciendo.

Tatiana Rentería, luchadora colombiana, celebra su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Sin embargo, no todo ha sido sencillo. Según comentó en su momento, fue desplazada y no tuvo una infancia sencilla, pues durante varios años estuvo internada en la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, lugar que la recibió y la ayudó en unos de los tiempos más difíciles de su vida.

No obstante, la deportista colombiana ha tenido importantes instantes de felicidad. A los 17 años, fue mamá de una pequeña, quien es una de las personas que la ha inspirado a su corta edad. Pero, pese a la exigencia de su deporte, no ha podio estar con su niña ni su pareja, en varias oportunidades. "Sí, me he perdido varios momentos. La dejé muy pequeña (a su hija), no la vi cuando empezó a caminar, cuando dijo su primera palabra, entonces…”, dijo en una entrevista para el Comité Olímpico Colombiano, hace unos meses.

Algunos de sus títulos deportivos



Tatiana Rentería estuvo en los Juegos Mundiales de Playa 2019 en Doha, Qatar y se llevó la medalla de oro en la prueba femenina de lucha libre de 70 kg. Luego, en el Campeonato Mundial de Lucha Libre Sub-23, en el 2021 en Belgrado, Serbia, ganó el metal de plata en la prueba femenina de 76 kg.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, en San Salvador, El Salvador, quedó en el podio con una medalla de oro. Tiempo después, ganó el bronce en la prueba femenina de 76 kg, en el Campeonato Mundial de Lucha Libre de 2023, celebrado en Belgrado, Serbia.

En los Juegos Panamericanos 2023, en Santiago, Chile, Rentería se llevó la medalla de plata en la prueba femenina de 76 kg y en el 2024 ganó la presea de plata, en el Campeonato Panamericano de Lucha Libre celebrado en Acapulco, México.