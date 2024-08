Tatiana Rentería, EN VIVO: hora y dónde ver el combate por el bronce en la lucha en París 2024

Las emociones de los Juegos Olímpicos de París 2024 están llegando a su fin, pero Colombia sigue firme con la intención de cosechar más medallas y justamente por ese camino va Tatiana Rentería, quien tendrá este domingo el combate para colgarse la presea de bronce en la lucha, modalidad libre, en la categoría de los 76 kilogramos.

La deportista tuvo su debut este sábado 10 de agosto, con un inicio prometedor luego de imponerse en octavos y cuartos de final. Luego, en las semifinales, perdió en un reñido combate y por buscará subirse al tercer cajón del podio en tierras francesas.

Todo comenzó a tempranas horas de la mañana, más exactamente a las cuatro de la mañana. La colombiana fue presentada y se vio cara a cara con la tunecina Zaineb Sghaier. Rentería salió con todas en los primeros segundos, pero fue su rival la que sumó los primeros cuatro puntos. Pese a eso, la 'cafetera' no se rindió y marcó ocho unidades para finalmente ganar 8-4.

Tatiana Rentería, deportista colombiana de lucha, en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Más tarde, después de la seis de la mañana, Rentería tuvo su segunda salida, esta vez por los cuartos de final contra Davaanasan Enkh Amar, de Mongolia. La colombiana de nuevo estuvo fina con su técnica y ganó por un marcador de 6-3. Fue así como aseguró su cupo en las semifinales.

A las 12:00 p.m., Rentería se enfrentó a la japonesa Yuka Kagami, la vigente campeona mundial. La deportista de nuestro país comenzó con un 2-0 arriba, sin embargo, no lo pudo sostener y cayó finalmente por 4-2.

Pese a eso, la colombiana ahora luchará este domingo por la presea de bronce sobre las 4:00 a.m. Hasta el momento no se conoce su rival, puesto que la jornada sabatina no ha culminado. La transmisión de su combate será por el youtube de Claro Sports.