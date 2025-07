León vs. Chivas de Guadalajara: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con James Rodríguez

Club León tiene una nueva salida en el Apertura MX. El elenco que tiene como gran figura a James Rodríguez saldrá al ruedo este sábado 19 de julio para enfrentar a un duro rival: las Chivas de Guadalajara; el juego se efectuará en el Nou Camp, estadio donde hacen de locales las 'fieras'.

Rodríguez Rubio y compañía empezaron con el pie izquierdo el presente campeonato, por lo que contra la escuadra 'tapatía' le apostarán a recuperar los enteros y darle una alegría a su hinchada. Mientras que las Chivas lograron sacarle un empate a su rival de patio, Atlas.

León vs. Chivas de Guadalajara: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de James Rodríguez

Así las cosas, este compromiso por la segunda jornada del Apertura MX 2025 será este sábado 19 de julio y tiene como horario establecido las 8:00 de la noche. En Colombia, León vs. Chivas de Guadalajara se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Win, pero también hay otras alternativas para observar el juego del fútbol mexicano.

James Rodríguez, destapan su situación en México Foto: Club León.

Además, en México y Centroamérica, este encuentro será transmitido por Tubi y Caliente TV, mientras que en Estados Unidos lo transmitirán las cadenas de Univision, TUDN y Vix. Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto de este compromiso, las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con James Rodríguez. A su vez la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas.



Se espera que James Rodríguez sea de la partida

En la derrota 0-1 frente al Atlético San Luis, el '10' y capitán de León comenzó como suplente, teniendo actividad en la segunda parte. Contra las Chivas se espera que Eduardo Berizzo lo ponga desde el vamos.

"La formación tiene que ver con que Fonseca y James no estaban para jugar todo el partido, llegaron después a concentración, explicar las ausencias del partido no me gusta, empezamos pretemporada tarde y necesitan recorrido. El primer tiempo jugamos mal, permisivos, lentos. En la segunda parte jugamos con otra energía, el ingreso de James refresca, pero se nos escapó el partido en la última jugada", había dicho Berizzo tras el juego de la primera fecha.