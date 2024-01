Tomás Palmezano, a dejar en lo alto a Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud

Los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud ya están en marcha y Colombia cuenta con cinco atletas que esperan dar lo mejor de sí en las pruebas que disputarán. En Caracol Noticias, Tomás Palmezano, quien fue el abanderado del país, habló sobre lo que será su participación en estas justas.

El deportista caleño representará los colores patrios en la prueba del skeleton. "Logré entrar a un programa que me ha apoyado y luego en los meses de octubre noviembre y diciembre del año pasado tuve la oportunidad de correr Copa mundo que fueron las que me llevaron a poder clasificar", dijo de entrada de apenas 16 años de edad.

"Lo que se viene ahora es dar lo mejor de mí, la idea siempre es mejorar los tiempos de la vez pasada, hacer unas buenas bajadas y dejar a Colombia en un buen puesto", agregó Palmezano.

Ahora bien, el joven no se queda corto y no piensa solo en estos justas de invierno, puesto que también le apunta a una disciplina que le ha dado alegrías a Colombia. "Después de estos Juegos Olímpicos tengo como plan poder clasificar a los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028 en la modalidad BMX, que es el deporte de verano al que me estoy dedicando", concluyó.

Publicidad

Los atletas colombianos presentes en Gangwon 2024

Colombia está representada por cinco atletas en tres deportes, durante el máximo evento deportivo, en el que nuestro país ya tiene una medalla en su historia.

Fue hace cuatro años en Lausana, donde el colombiano Diego Amaya ganó la medalla de plata en la prueba de mass start, tras dos cuartos lugares en 500 y 1500 metros, para ahora Colombia preparar la delegación más numerosa de este evento, con cinco atletas.

Tras la presencia de Michael Poettoz en Lillehammer 2016 y de Diego junto con Maude Crossland en Lausana 2020, ahora nuestro país tendrá a cinco representantes en Gangwon 2024.

Publicidad

Las patinadoras de velocidad Isabella Caicedo e Isabella Vargas, los esquiadores de fondo Samuel Jaramillo y Juliana Castaño y el especialista en skeleton Tomás Palmezano, serán los cinco atletas colombianos presentes en Corea del Sur.

Adicionalmente, a los cinco atletas se suma un lugar con invitación especial de la organización para la colombiana Salomé Cañas, quien será forerunner del monobob olímpico, es decir, quien abre la pista a los competidores.