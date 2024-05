Los secretos de Daniel Felipe Martínez, contados por uno de sus primeros entrenadores

Después de tres años de sequía, en el Giro de Italia 2024 un colombiano volvió a subirse al podio de una gran vuelta. Fue Daniel Felipe Martínez el encargado de subirse al segundo lugar del cajón, en Roma, el pasado 26 de mayo. Un premio a una vida llena de sacrificios y trabajos, del cundinamarqués que, hoy por hoy, es el ciclista colombiano más completo.

Para conocer un poco más del soachuno y sus inicios en el deporte de las bielas y los pedales, en Caracol Sports hablamos con Jenaro Leguizamo, exentrenador de la Selección Colombia de ciclismo y el hombre que vinculó, por primera vez, a ‘Dani’ a una nómina nacional, en 2013.

A pesar de que Daniel Felipe Martínez terminó segundo en el Giro de Italia, por detrás de Tadej Pogacar, para Jenaro Leguizamo tiene sabor a victoria: “Yo lo llamo triunfo, porque pues es indudable que estamos frente al corredor de la década, como Tadej Pogacar. Él persigue estar dentro del ramillete de los tres mejores corredores de la historia. Entonces, definitivamente no hay rival. No hay rival para Pogacar. Y el hecho de que Daniel haya sido segundo, pues para mí tiene una connotación de victoria”, fueron las palabras iniciales del entrenador.

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), en el podio del Giro de Italia 2024, tras las 21 etapas Getty Images

Leguizamo recordó la primera vez que conoció a Daniel Martínez y cómo se dio cuenta de su talento sobre la bicicleta: “Yo convoqué a Daniel con intenciones de llevarlo a la selección, ya había ganado Vuelta al Futuro y había sido campeón nacional. Yo lo llamé un día a mi laboratorio. Recuerdo la fecha, para mí esa fecha es clave; fue el 8 de mayo del 2013. Vino desde Soacha, hasta Sogamoso”.

Daniel Felipe Martínez, en competencia en el 2014. Colprensa.

Publicidad

“Le hice una prueba de esfuerzo, le hice una valoración antropométrica y tenía todos los números y las condiciones para ser seleccionado. Cuando vi los valores de potencia que arrojaba, quedé sorprendido y sabía que teníamos un portento. Fuimos al Campeonato Panamericano, en Aguascalientes, le fue muy bien, obtuvo varias medallas. Para ese entonces le ganó a Eduardo Estrada en la contrarreloj panamericana y él era un especialista en la modalidad. Fue un resultado que sorprendió”, agregó Jenaro.

Pero ahí no acabaría la sorpresa, pues llegó el Mundial de ruta de 2013, en la Toscana, donde dejaría claro su talante y carácter: “Fue quien armó la fuga, estuvo escapado en solitario hasta que lo cazaron a falta de pocos kilómetros, por una mala indicación y un ataque anticipado. Llegó con el grupo principal y terminó en la posición número 13, ese año ganó Mathieu van der Poel. Más allá de sus valores físicos, me llamó la atención la cabeza, las ganas, la determinación y el don de la gente. Es un pelado tranquilo, relajado, calmado, sereno, bien puesto y que no se atemoriza ante nada”.

Daniel Felipe Martínez, en los Juegos Panamericanos 2019. Colprensa

Publicidad

Actualmente, Daniel Felipe Martínez cuenta con el apoyo de Laura Melissa Valencia, su esposa y madre de dos hijos. El entrenador Leguizamo contó una infidencia sobre esta relación: “Ellos se conocieron en el Campeonato Panamericano de Pista, Laura también competía en la júnior. Desde los 16 años andan juntos y es lindo ver que se mantiene esa pareja y que ha sido muy importante en la vida de Daniel Felipe. Además eso habla de la seriedad y madurez de él, porque la mayoría de esos amores de la juventud se quedan en el camino, pero eso devela la personalidad de ellos”.

El Giro de Italia llegó como un golpe de confianza para el cundinamarqués y como la consolidación de ciclista de tres semanas: “Daniel ya había ganado carreras de una semana. Y lo había hecho bien, y lo había hecho con autoridad. Pero lo que pasa es que en las carreras de tres semanas, él siempre había estado con su labor de gregario. Él no había estado capo en una carrera de tres semanas. Si todos recordamos, cuando ganó Egan, el Giro que hizo Daniel fue excelente. Fue espectacular. Él no había tenido la responsabilidad de ser capo en una carrera de tres semanas. En esta sí tuvo la responsabilidad y cumplió a cabalidad. Yo no vería por qué él no pudiera hacerlo y hacerlo bien en ese rol. En ese rol de capo”.

Y es que la evolución que ha tenido el colombiano, va en contravía con la que se ve de las nuevas figuras, que empiezan a ganar o subirse al podio de grandes vueltas desde los 20 años: “Lo de Daniel es lo de un ciclista tradicional, de vieja guardia. Hasta hace poco lo que se veía en el ciclismo eran corredores que se maduraban más o menos a los 25, 26 años y que el potencial estaba entre los 27 y 30. Lo que pasa es que hombres como Evenepoel, Pogacar, Van der Poel o Van Aert rompen con el molde. Ahora con toda la tecnología, los corredores empiezan con una evolución temprana. Todo es muy acelerado. La maduración está perfecta y yo le auguro cuatro años en su plenitud”.

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) celebra su segundo puesto en el Giro de Italia 2024 Getty Images

En cuestión física, Daniel Felipe Martínez es uno de los corredores más completos del país; sus condiciones como escalador y contrarrelojista, lo llevan a ponerse como un vueltómano de garantías. Jenaro Leguizamo habló de las características que llevan a Martínez a ser un corredor con grandes capacidades.

Publicidad

“Tengo dos teorías, una es su muy buena posición en la bicicleta que le brinda ventaja aerodinámica y el otro factor importante es la cabeza, porque para ser un buen contrarrelojista hay que tener cabeza fría y calculadora y saber regular el esfuerzo. Para nadie es un secreto que las carreras las ganan los escaladores que mejor hagan la crono. Él está en ese grupo selecto”, concluyó Jenaro Leguizamo.