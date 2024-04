David Alonso y su desconcierto por la caída que tuvo en el GP de España: "No sé qué ha pasado"

El piloto del Aspar Team, David Alonso, ha protagonizado una espectacular remontada en el Gran Premio de España después de sufrir una caída en la primera vuelta. Alonso, que partía desde la pole, ha perdido el control de su moto y ha sufrido una caída en la última curva. Sin embargo, el joven colombiano no se ha rendido, ha recuperado la moto y se ha reincorporado a la carrera en última posición a más de siete segundos de su rival más cercano.

Alonso ha demostrado una vez más el gran ritmo que ha tenido todo el fin de semana y ha podido completar una gran remontada hasta la undécima posición. En total, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha conseguido recuperar hasta quince posiciones y sumar cinco puntos que son muy valiosos de cara al campeonato.

Con este resultado, Alonso mantiene la segunda posición en el Mundial y se queda a sólo seis puntos del líder, el alicantino Dani Holgado, que ha terminado séptimo. La victoria ha sido para el neerlandés Collin Veijer, que tras adelantar a David Muñoz en la segunda vuelta no ha soltado la cabeza de carrera. Muñoz ha terminado segundo y el valenciano Iván Ortolá ha completado el podio.

Joel Esteban no ha podido cruzar la línea de meta en el Gran Premio de España al sufrir una caída en la última curva de la última vuelta. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team estaba haciendo su mejor carrera hasta la fecha en Moto3 y ha mostrado un gran ritmo en las primeras vueltas que le ha permitido recuperar posiciones y engancharse al grupo de cabeza. Conforme han pasado las vueltas, el catalán se ha descolgado, pero ha conseguido estar entre los primeros del grupo perseguidor. Esteban se ha ido al suelo cuando rodaba quinto y pese a la caída está satisfecho con el trabajo realizado este fin de semana.

Publicidad

David Alonso dejó ver su frustración al culminar el Gran Premio: “No sé muy bien qué ha pasado, no sé por qué me he caído. Se me ha cerrado la moto de delante de una forma que no me esperaba. Es duro, pero nos ayudará para el futuro. Hay que aceptarlo. En ese momento he pensado que todavía quedaba mucha carrera y he recuperado la moto para ver hasta dónde llegaba”.

Por el contrario, Joel Esteban se mostró satisfecho auqnue no haya podido terminar la carrera: “Estoy contento a pesar de la caída. En Jerez siempre me ha costado mucho y hoy he podido luchar con el grupo de cabeza gran parte de la carrera. He cometido un par de fallos que me han hecho quedarme atrás y luego en la última curva he forzado para intentar que no me pasaran y me he caído cuando estaba quinto. Estoy contento con el fin de semana. El martes tenemos un test importante para seguir aprendiendo”.