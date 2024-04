Estrella de la NBA sorprendió con su particular 'look' en los play off

Los Boston Celtics marcaron territorio este sábado al arrollar 84-104 a los Heat en Miami para tomar ventaja 2-1 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la Conferencia Este de la NBA y vengar la última derrota que el equipo de Erik Spoelstra les infligió en el TD Garden.

Los Heat pasaron de los 23 triples de ese segundo partido a conectar apenas nueve de 28 en el Kaseya Center y fueron arrollados de principio a fin por unos Celitcs que ganaban 63-39 al descanso.

El equipo de Joe Mazzulla, primer cabeza absoluto en estos 'playoffs', acabó la temporada con 18 victorias más que los Heat, que tuvieron que pasar por dos rondas del 'play-in' para acceder a los 'playoffs'.

En el duelo del Kaseya Center estuvo presente el comisionado de la NBA, Adam Silver, quien llegó al estadio después de ver en Orlando el encuentro entre los Magic y los Cleveland Cavaliers.

Jayson Tatum, con un doble doble de 22 puntos y once rebotes, y Jaylen Brown, con 22 puntos, lideraron la victoria del equipo de Joe Mazzulla. El letón Kristaps Porzingis aportó 18 puntos y Derrick White firmó 16.

El dominicano Al Horford metió nueve puntos y capturó seis rebotes para Boston.

Los Heat, 12 puntos en el primer período

Los Celtics apenas concedieron 12 puntos a los Heat en el primer cuarto y anotaron 42 en el segundo período, más que los de Miami en dos cuartos.

Alcanzaron una ventaja de 25 puntos en el 61-36 y no dieron opción de remontada en ningún momento a unos Heat que acabaron con un modesto 32 de 77 en tiros de campo (41.6 %).

Todavía sin Jimmy Butler, quien sufrió una lesión de rodilla en el 'play-in', el líder anotador de los Heat fue Bam Adebayo, con 20 puntos y nueve rebotes.

Butler está trabajando en su recuperación, pero todavía no se sabe cuándo podrá volver a competir. A la estrella se le vio en el banco con un particular look que no pasó desapercibido.

El nuevo look de Jimmy Butler 😂😂😂 pic.twitter.com/trjam22sSY — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) April 27, 2024

El mexicano Jaime Jáquez Jr, titular en el quinteto de Erik Spoelstra, firmó doce puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Tyler Herro y Nikola Jovic acabaron con quince puntos cada uno.

Los Celtics alcanzaron una ventaja máxima de 29 puntos en el cuarto período (97-68), antes de bajar el pie del acelerador en los últimos minutos, lo que fue aprovechado por Miami para limitar a veinte unidades su derrota.

Los Celtics, en busca de venganza

El equipo de Joe Mazzulla, que fue eliminado el año pasado en las finales de la Conferencia Este de la NBA precisamente por los Heat, está ahora a dos partidos del pase de ronda.

El cuarto partido de la serie se disputará de nuevo en el Kaseya Center de Miami el próximo lunes, mientras que el quinto se jugará en el TD Garden de Boston el miércoles.

Los Celtics recuperaron ventaja de campo en la serie ante Miami, cuyo ganador será rival de uno entre Orlando Magic y Cleveland Cavaliers, que están empatados 2-2 en su serie.