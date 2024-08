Selección Colombia femenina de Voleibol sueña con el título de la Copa Panamericana

En las últimas horas, la Federación de Voleibol femenina dio a conocer las jugadoras que estarán en la Copa Panamericana Superior, en Guanajuato, México desde el 16 de agosto al 26 del mismo mes. Entre las llamadas, destacan varias deportistas que han sabido estar en importantes competencias internacionales con el equipo.

Según el ente rector del voleibol en Colombia, estarán 14 jugadoras:

Convocadas a la Copa Panamericana

Laura Grajales

Ana Karina Olaya

Valerín Carabali

Laura Zapata

María Alejandra Marín

Melissa Rangel

Dayana Segovia

Camila Gómez

Angie Vélasquez

Karen Rentería

Valentina Gaviria

Libys Marmolejo

Manuela Sierra

Danny Mesa

Publicidad

Esta será la primera competencia que la Selección Colombia femenina no cuente en su banco técnico con el profesor brasileño Antonio Rizola, quien dejó el equipo a inicios de año y firmó con el equipo de Perú. Hecho que ha generado preocupación entre propios y extraños, pues hay que recordar que en el 2025, se llevará a cabo el Mundial femenino de Voleibol, competencia en la que el país ya supo estar en el 2022.

En su momento, pese a que el conjunto deportivo quedó en el último lugar del grupo D y no sumó ninguna victoria, varios seguidores resaltaron la presentación 'cafetera', ya que era la primera vez que hace presencia en la cita mundialista.

Selección Colombia de Voleibol femenina en el Mundial de 2022. @voleicolombia

Publicidad

Así las cosas, para esta Copa Panamericana quien estará al mando será el entrenador Hernán Osorio.

Según se conoció, el equipo se ha estado concentrado en la ciudad de Medellín, con el propósito de encarar de la mejor manera el importante certamen que contará con las selecciones de Estados Unidos, Argentina, Canadá, República Dominicana, México, Perú, Surinam, Puerto Rico, Cuba, Chile y Costa Rica.

¿Cómo será el calendario de Colombia, en la competencia?

Colombia vs Canadá: 18 de agosto/ 6:00 p.m. (hora de Colombia)

Colombia vs Surinam: 19 de agosto/ 3:00 p.m. (hora de Colombia)

Colombia vs Perú: 20 de agosto/ 6:00 p.m. (hora de Colombia)

Colombia vs República Dominicana: 21 de agosto/ 6:00 p.m. (hora de Colombia)

Colombia vs México: 22 de agosto/ 6:00 p.m. (hora de Colombia)

Cabe mencionar que Colombia tendrá dos importantes bajas: Amanda Coneo y Juliana Toro, quienes aún no han comentado la razón de su ausencia con el equipo nacional.

Publicidad

¿Cómo le fue a Colombia en su última participación de la Copa Panamericana?

En el 2022, también en México, se llevó la más reciente edición de la competencia. Allí Colombia quedó en el segundo lugar, tras caer contra República Dominicana en tres sets a uno.