Super Bowl LVIII: aficionados llenaron de alegría y color la previa del duelo entre Chiefs y 49ers

Los aficionados de los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers tiñen de rojo este domingo con sus camisetas las gradas del Allegiant Stadium de Las Vegas y calientan los prolegómenos del Super Bowl que coronará al nuevo campeón de la NFL .

Miles de aficionados llevan días desfilando por el 'Strip' de Las Vegas en la gran semana del Super Bowl y desde primera hora de la mañana de este domingo una multitud de hinchas se reunieron en los aledaños del Allegiant Stadium.

El rojo es el color dominante en el ultra moderno estadio de Las Vegas, una joya de 65.000 asientos que costó 2.000 millones de dólares y que se estrenó en 2020.

De hecho, tanto los Chiefs como los 49ers comparten el rojo como color representativo, aunque serán los primeros en lucirlo en el campo este domingo.

Publicidad

En la grada habrá superioridad numérica de los 49ers, cuya afición llegó desde la más cercana California con el sueño de volver a poner las manos en un Super Bowl que les falta desde 1995.

Pero el Super Bowl es un evento global y entre las cerca de 300.000 personas llegadas a Las Vegas para este fin de semana están aficionados mexicano, hondureños y también europeos.

Las entradas más baratas se vendían por cifras superiores a los 6.000 dólares en los últimos días y este domingo los precios aumentaron hasta un mínimo de 7.000 dólares.

Publicidad

Entre los 65.000 espectadores que disfrutan del partido está una pareja de mexicanos, que viajaron a Las Vegas desde Monterrey.

"Conseguimos las entradas desde hace tiempo por el precio normal, el precio regular", le dijeron a la agencia 'EFE' Fátima y Alejandro Aranda, aficionados de los Chiefs.

Otros hinchas decidieron viajar igualmente a Las Vegas para disfrutar del ambiente del Super Bowl pese a no tener entrada. Por la ciudad no faltan las opciones para reunirse y seguir el partido por televisión.

Pancarta publicitario del Super Bowl LVIII (Imagen de referencia). Getty Images

Publicidad

En los aledaños del Allegiant Stadium hubo fiestas, eventos con música y juegos a los que miles de aficionados acudieron a la espera de entrar al estadio.

También se repartían unas toallas especiales para el Super Bowl, de color rojo para los Chiefs y de color dorado para los 49ers.

"Chiefs Kingdom" (El Reino de los Chiefs), es el lema de la toalla de los de Kansas City.

Publicidad

"Do it for the Bay" (Hazlo por la Bahía), es el mensaje colocado en la de los 49ers.

A media hora del arranque del partido ya apenas quedaban asientos vacíos en el Allegiant Stadium, en el que se espera lleno absoluto.

Entre los famosos presentes estará la cantante Taylor Swift, quien llegó este mismo domingo a primera hora de la tarde al Allegiant Stadium de Las Vegas (EE.UU.) tras dar un concierto el sábado en Tokio.

Voló a Los Ángeles con un avión privado tras el concierto y llegó al estadio vestida con camiseta y pantalón negros y una chaqueta roja de los Chiefs al brazo.

Publicidad

Los Chiefs pelean por el que sería su tercer Super Bowl en cinco años, mientras que los 49ers buscan el sexto de su historia, lo que igualaría el récord de títulos de los New England Patriots y de los Pittsburgh Steelers.

Acás las fotos más destacadas de los aficionados que abarrotaron el Allegiant Stadium:

Aficionados durante el Super Bowl LVIII. Getty Images

Aficionado de los San Francisco 49ers en el Super Bowl LVIII. Getty Images

Publicidad

Aficionados durante acto lúdico del Super Bowl LVIII. Getty Images