Abierto de Australia 2024: programación para HOY, domingo 21 de enero

El español Carlos Alcaraz (N.2) y el ruso Daniil Medvedev (N.3) jugarán el lunes sus partidos de octavos de final del Abierto de Australia, en una jornada en la que también buscarán las dos veteranas del circuito, la bielorrusa Victoria Azarenka (N.22) y la ucraniana Elina Svitolina (N.23).

Alcaraz (20 años) se medirá al serbio Miomir Kecmanovic, de 25 años y contra el que ya se enfrentó en una ocasión, en el Masters 1000 de Miami, en el que el español se impuso con sufrimiento por 6-7 (5/7), 6-3 y 7-6 (7-5).

Ese partido en la Rod Laver Arena comenzará cuando acabe el duelo entre Medvedev y el portugués Nuno Borges, una de las sorpresas del campeonato, que en la ronda anterior eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov (N.13).

Otro duelo interesante en el cuadro masculino será el que enfrente en la Margaret Court Arena a dos cabezas de serie, el alemán Alexander Zverev y el británico Cameron Norrie.

En el cuadro femenino destacan los duelos de Azarenka y Svitolina, dos veteranas del circuito WTA que comparten además el hecho de competir siendo madres, frente a la ucraniana Dayana Yastremska y la checa Linda Noskova, verdugo de la N.1 Iga Swiatek en la ronda anterior, respectivamente.

La jornada del Abierto de Australia de este domingo 21 de enero comenzará desde las 8:00 de la noche e irá hasta las 8:00 de la mañana del lunes y todos los partidos se podrán disfrutar por la plataforma digital Star +.

Programación del Abierto de Australia 2024, domingo 21 de enero:

Individual masculino:

Nuno Borges vs Daniil Medvedev | 9:30 p.m. | Star +

Arthur Cazaux vs. Hubert Hurkacz | 11:00 p.m. | Star +

Alexandr Zverev vs Cameron Norrie | 12:00 a.m. | Star +

Miomir Kecmanović vs Carlos Alcaraz | 3:00 a.m. | Star +

Individual femenino:

Victoria Azárenka vs Dayana Yastremska | 8:00 p.m. | Star +

Linda Noskova vs Elina Svitolina | 9:30 p.m. | Star +

Jasmine Paolini vs Anna Kalinskaya | 1:00 a.m. | Star +

Zheng Qinwen vs Oceane Dodin | 5:00 a.m. | Star +