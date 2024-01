Novak Djokovic no para de hacer historia: acá el registró que lo igualó con Roger Federer

En las últimas horas el tenista serbio Novak Djokovic volvió a dar una cátedra de tenis. Concretamente, en los octavos de final del Abierto de Australia ante el francés Adrian Mannarino, quien poco pudo hacer para evitar el triunfo de 'Nole' con parciales finales de 6-0, 6-0 y 6-3.

Incluso, tras el final del segundo set, Mannarino no tuvo mayor reacción que reír y hasta bromear con los aficionados de la Rod Laver Arena ante la superioridad de su rival.

Pero más allá de esto, Djokovic no solamente consiguió la clasificación a los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada 2024 de la ATP, sino que también igualó una marca que tenía el extenista suizo Roger Federer.

Específicamente, hasta hace poco tiempo Federer era el tenista de la Era Abierta con mayor presencia en cuartos de final de torneo de Grand Slam, con 58 apariciones.

Bueno, pues Djokovic igualó este registro y seguramente tendrá varias oportunidades para superarlo.

Novak Djokovic en partido de cuarta ronda del Abierto de Australia 2024. Getty Images

"Creo que los dos primeros sets ante Mannarino son los que mejor he jugado en mucho tiempo. Con él es una especie de juego de 'gato y ratón'. Por esto, tuve que aguantar físicamente los peloteos largos y tratar de llevarlos por la cancha", indicó Novak Djokovic en rueda de prensa posterior a su más reciente victoria.

Novak Djokovic y su poca cercanía con Roger Federer

En medio de su luchar por conseguir la undécima corona en el Abierto de Australia, Djokovic fue protagonista de una particulares declaraciones relacionados a Roger Federer.

Y es que el veterano tenista de 36 años se refirió a su colega suizo en una rueda de prensa con las siguientes palabras: "Sé que Federer no le gustaba la forma en la que yo me comporto en la pista de tenis. No sé qué piensan los demás jugadores. Consideró que no era el favorito de los 'Top' (Roger Federer y Rafael Nadal), puesto que no me daba miedo decir que quería ser el mejor del mundo. La verdad es que tenía la confianza y el juego para conseguirlo. Nunca le falté el respeto a nadie y siempre ha estado de mi parte".

Roger Federer y Novak Djokovic, en la Laver Cup 2022 AFP

¿Cuándo volverá a jugar Novak Djokovic?

El siguiente partido de Novak Djokovic, que corresponderá a los cuartos de final del Abierto de Australia, será el martes 23 de enero contra el estadounidense Taylor Fritz. Sin embargo, este duelo aún no tiene un horario confirmado.