Camila Osorio vs. Marie Bouzkova, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver la final de la Copa Colsanitas

La colombiana Camila Osorio se impuso este sábado 6 de abril, por 7-5 y 6-4, a la italiana Sara Errani y jugará la final de la Copa Colsanitas contra la checa Marie Bouzkova, quien venció, en sets corridos, por 6-4 y 7-6 a la rusa Kamila Rakhimova .

Por eso, prográmese desde ya para no perderse ni un solo detalle del partido definitivo por el título. Vea Camila Osorio vs. Marie Bouzkova EN VIVO, este domingo 7 de abril, desde las 11:30 a.m. (Colombia) por el canal de televisión de Directv Sports.

De igual manera, podrá seguir este partido de la final de Copa Colsanitas, de manera ONLINE. Y es que a través de la plataforma de internet, DGO, también podrá verlo. Será un duelo entre la preclasificada número uno y la mejor raqueta del país.

Camila Osorio, jugadora colombiana, feliz por su victoria en las semifinales de la Copa Colsanitas 2024

¿Cómo fue el partido de Camila Osorio contra Sara Errani?

La anfitriona, oriunda de la ciudad de Cúcuta, se impuso a la subcampeona de Roland Garros en 2012 en una hora y 51 minutos de un partido con muchos altibajos.

Justamente, en el primer set, la colombiana, de 22 años y número 85 del escalafón WTA, arrancó perdiendo 4-0, pero consiguió remontar gracias a sus buenos saques y sus potentes remates cortados, que complicaron a la italiana.

En el segundo set, Errani, 117 en el ránking mundial, fue la que tuvo que remar contracorriente, pero no fue suficiente para igualar a una colombiana que tuvo más fondo y respondió mejor en un duelo en el que se sintió la carga de partidos disputados esta semana en Bogotá, ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Camila Osorio, tenista colombiana, celebra su victoria y clasificación a la final de la Copa Colsanitas 2024

Para llegar a la final, la colombiana dejó en el camino a la alemana Tatjana Maria, bicampeona actual del torneo; a la rumana Anca Todoni, y a la canadiense Marina Stakusic.

El domingo, Osorio buscará su segundo título del torneo tras haber ganado la edición de 2021 al vencer en la final a la eslovena Tamara Zidansek.

Al frente estará Bouzkova, favorita al título y número 42 del ránking de la WTA, que sacó adelante un partido difícil para jugar la final del torneo.

En su camino al partido decisivo, la checa eliminó a la alemana Laura Siegemund, a la estadounidense Hailey Baptiste y a la canadiense Rebecca Marino.

Marie Bouzkova, tenista checa y preclasificada número uno de la Copa Colsanitas 2024

