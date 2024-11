Carlos Alcaraz ganó en el ATP Finals pero asustó con sus palabras: no está al cien

El español Carlos Alcaraz aseguró este miércoles, después de su victoria en las Finales ATP ante el ruso Andrey Rublev (6-3 y 7-6(8)), que todavía estuvo afectado por el malestar que le acompaña desde algunos días y que no le permite jugar con normalidad.

El murciano tuvo que jugar con una tira nasal para mejorar su respiración, pero recuperó buenas sensaciones tras perder en la jornada inicial ante el noruego Casper Ruud.

"Podría estar mejor, no voy a mentir. Hoy he pensado que me iba a sentir mejor, que iba a estar bien para jugar. En el primer partido pensé mucho que estaba malo, que no podía jugar... hoy salté a la pista pensando en jugar bien para intentar dar a la gente un buen espectáculo, porque cuando salí del primer partido pensé que no lo había hecho", dijo sobre la pista del Inalpi Arena en el que se celebra el torneo.

"Los saques son muy importantes. Los mejores jugadores tienen un buen saque y cuando no estas al 100% tu servicio es tu mejor arma. Intenté hacerlo mejor que el primer día. Miré las estadísticas y era el peor de todos los mejores jugadores en este sentido. Eso me motivó a ser mejor. Jugué bien, más calmado, sobre todo en el 'tie-break' que me ha permitido ganar al final", añadió.

Carlos Alcaraz celebra su victoria en el ATP Finals.

Alcaraz se jugará este viernes estar en semifinales en el duelo ante el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo.

Sin embargo, en el quinto juego, el español rompió el saque a su rival a la primera para adelantarse 4-3, y confirmó después con su servicio (5-3). En el siguiente volvió a romper el saque de Rublev, ganando la manga 6-3.

Alcaraz arrancó el segundo set sirviendo, y ganó su quinto juego consecutivo, dejando en blanco a Rublev. No obstante el ruso reaccionó, y la manga alcanzó el tie-break (6-6) sin que ninguno de los dos tenistas hubiera gozado siquiera de una sola bola de 'break' a lo largo de los 12 juegos.

La igualdad se mantuvo en el tie-break: Rublev contó con dos bolas de set, salvadas por el español, quien cerró el encuentro con su segunda bola de partido (10/8).

"He podido aguantar, jugar puntos largos, he podido correr y desplegar un buen juego desde el fondo de pista y creo que ha sido un partido muy sólido, lo necesitaba", detalló Alcaraz.