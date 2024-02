Carlos Alcaraz revolucionó el mundo 'Boca Juniors': así fue su visita a La Bombonera

El tenista español Carlos Alcaraz visitó este martes el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, la cancha del club Boca Juniors, con motivo de su estancia en Buenos Aires para disputar el IEB+ Argentina Open.

Según publicó Boca en su cuenta oficial de X, el número 2 de la ATP pisó las instalaciones del emblemático estadio situado en uno de los barrios más pintorescos y visitados por los turistas nacionales e internacionales, La Boca.

"Lindo día para unos mates en el Templo, ¿no, @carlosalcaraz?" es el breve mensaje publicado por Boca Juniors , que acompaña ese texto con tres imágenes de 'Carlitos' en el interior del estadio auriazul.

📽️ ¡Una visita estelar! 🌟 @carlosalcaraz, uno de los mejores tenistas del planeta, recorrió La Bombonera en la previa de su debut en el Argentina Open.#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/c5L2OyvDUu — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 13, 2024

En una de ellas se le ve saliendo por el túnel de vestuarios a la cancha y en otra posando en cuclillas sobre el campo y delante del fondo de 'La 12'.

Carlos Alcaraz tomando mate en La Bombonera 🧉pic.twitter.com/yPYvj84kBP — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 13, 2024

Pero, sin duda, la más divertida de las tres es la que muestra a un sonriente Alcaraz posando con un mate en la altura de las gradas.

Lindo día para unos mates en el Templo, ¿no, @carlosalcaraz ? 🧉🎾🇪🇸 pic.twitter.com/oE5oGwUPDL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 13, 2024

El tenista murciano es un gran aficionado a varias disciplinas y cultiva su amistad con importantes deportistas, como por ejemplo el baloncestista estadounidense Jimmy Butler , de Miami Heat. No obstante, también le gusta el fútbol y no esconde ser seguidor del Real Madrid, aunque "no de los radicales", dijo alguna vez.

Carlos Alcaraz, hoy 2º mejor tenista del mundo en el Ranking ATP, de visita en La Bombonera… 🇪🇸🎾 pic.twitter.com/WdQXH6qOSg — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 14, 2024

Alcaraz, que parte como cabeza de serie número uno, debutará el jueves en el torneo ATP 250, que se disputa hasta el 18 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis, de la capital argentina.

En una rueda de prensa ofrecida en la víspera en el marco de la competición, Alcaraz habló sobre su buen estado de forma y mostró su ambición al plantear como objetivo para 2024 ganar el oro olímpico en los Juegos de París, sin olvidar, por supuesto, uno de los Grand Slams que no ha conseguido aún, Roland Garros.

Carlos Alcaraz durante partido de octavos de final del Abierto de Australia. Getty Images

El campeón del Abierto de Estados Unidos 2022 y Wimbledon 2023 se medirá este jueves al argentino Camilo Ugo Carabelli, que eliminó en primera ronda al peruano Juan Pablo Varillas.