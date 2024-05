¿Egan Bernal va ir a los Juegos Olímpicos de París 2024? el 'joven maravilla' respondió

El Giro de Italia 2024 tuvo este domingo la etapa más emocionante en lo que va de carrera. Nairo Quintana tuvo una espectacular fuga y estuvo a poco más de un kilómetro de ganar, pero Tadej Pogacar se interpuso y se llevó el triunfo. La fracción fue transmitida por Caracol Sports y contó con Egan Bernal como invitado especial para comentar junto a Goga, Jhon Jaime Osorio y Santiago Botero.

Bernal estuvo muy atento a todo los sucesos de la jornada, en especial a Nairo Quintana, quien quería hacer historia en el ascenso de primera categoría a Livigno. En medio de la transmisión, el pedalista del INEOS Grenadiers habló sobre su posible presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Me gustaría, yo creo que las olimpiadas es una carrera que quiero hacer antes de retirarme, pero también depende de cómo esté. No me gustaría ir a unas justas tan importantes para decirle solo a mis hijos que corrí unos olímpicos. Sería chévere ir pensando en que uno puede tener opciones. Es una semana después del Tour de Francia, depende como uno vaya recuperando, tras esa gran carrera. Así que vamos a ver, hay otros corredores que también quieren ir y cada uno tiene que ganarse esa posición", fueron la palabras del ganador de Tour de Francia y Giro de Italia.

Cabe recordar que los Juegos Olímpicos de París 2024 inician el viernes 16 de julio y culminan 11 de agosto de 2024.

¿Cómo le ha ido a Egan Bernal en la temporada del 2024?

El 'joven maravilla' comenzó su aventura este año en Colombia con los Campeonatos Nacionales. En la contrarreloj fue sexto, mientras que en la ruta hizo podio con un tercer lugar, siendo solamente superado por Alejandro 'El Pony' Osorio y Sergio 'Monster' Higuita . Luego, en el Tour Colombia se quedó con la quinta casilla.

A finales de febrero, se marchó a Europa y compitió en O Gran Camino, carrera en la que ocupó la tercera plaza, por detrás de Jonas Vingegaard y Lenny Martínez.

En las París Niza fue séptimo y en la Vuelta a Cataluña volvió a subirse al podio, tras ser tercero en la general. Después fue a la clásica Lieja-Bastoña-Lieja, en la cual fue vigésimo primero.

Finalmente, en el Tour de Romandía, cerró su participación con la décima casilla.