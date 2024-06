Carlos Alcaraz y las palabras con las que mete miedo para Wimbledon 2024

Carlos Alcaraz , vigente campeón de Queen's, afirmó que tiene que "aprovechar el tiempo al máximo" para celebrar un título como Roland Garros porque menos de una semana después ya está en otro torneo y en otra superficie, aunque ahora es más maduro en hierba.

El jugador murciano, tras celebrar el título en París, viajó a Ibiza para estar tres días con sus amigos y desconectar de la raqueta, antes de volver a Murcia y prepararse para la gira de hierba, que incluye Queen's y Wimbledon, torneos que ya ganó el año pasado.

"He tenido unos días de vacaciones, con un grupo de amigos. Me lo he pasado bien, celebrando Roland Garros", dijo Alcaraz en la rueda de prensa de Queen's.

"Necesito estas cosas también", reconoció sobre el descanso. "Esta claro que cada jugador es diferente, pero para mí, para tener mi mejor nivel necesito separar mi vida personal de la tenística. Tener mis días libres, poder descansar la mente, estar con la familia y con mis amigos. Dejar la raqueta a un lado. Es un tiempo que me viene muy bien".

Carlos Alcaraz, tenista español, en medio de la final de Wimbledon 2023 AFP

"Lo que pasa es que a los tenistas tenemos poco tiempo. Acabamos y a los tres o cuatro días ya tenemos que estar preparados en otro sitio. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. El domingo levanto el título en París. Tuve que hacer cosas el lunes por la mañana y luego me voy a Ibiza a desconectar con los amigos durante tres días. Después de cuatro días, ya cambias de superficie, de torneo, de condiciones. Volví a casa para prepararme antes de venir aquí. Terminar un torneo, celebrar, porque hay que celebrar, pero no más de dos días".

Sobre la transición a la hierba, Alcaraz apuntó que entiende más el juego en esta superficie gracias a la experiencia del año pasado, cuando ganó los doce encuentros que jugó.

"Ahora sé cómo tengo que jugar, entiendo más este juego. Soy más maduro en esta superficie. El primer entreno, el movimiento no ha sido tan bueno, pero el proceso es más lento. Sé que estaré al 100 % antes que el año pasado".

Además, Alcaraz confirmó que no llevará la protección en el brazo derecho que ha lucido desde que sufrió problemas en el antebrazo en abril antes del Masters 1.000 de Montecarlo.