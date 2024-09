Carlos Alcaraz y su 'fórmula' para brillar en el tenis: "A veces, me obligo a hacerlo"

El tenista español Carlos Alcaraz , tras certificar la clasificación de España para la Final a Ocho de la Copa Davis con su victoria sobre Ugo Humbert, aseguró que "después de la gira americana necesitaba un partido y una semana así, con el cariño de mis compañeros, de la federación y el público ha sido increíble".

"Estamos ya clasificados que era el objetivo del equipo, estoy muy feliz porque hemos hecho una gran actuación durante la semana. Necesitaba este ‘feeling’ porque no estaba jugando un gran tenis últimamente y he demostrado un gran nivel", dijo en rueda de prensa.

Alcaraz incidió en que "hay momentos en los que sonrío porque me obligo a sonreír, aunque no lo sienta, a veces funciona y cambio la dinámica, y otras veces no. En el Abierto de Estados Unidos, me forcé a sonreír, pero no hice el 'click'. Esta semana me ha servido tanto mental como tenísticamente, me he dado cuenta de muchas cosas”.

Además, Alcaraz destacó que "ha sido una gran semana, los partidos que hemos jugado han sido increíbles, con eliminatorias muy intensas y buenas sensaciones en los partidos, pero sobre todo un gran ‘feeling’ fuera de la pista”.

Carlos Alcaraz, jugador de tenis español, festeja una de sus victorias en la Copa Davis AFP

Publicidad

“Tenemos un equipo muy completo, en los días de entrenamiento lo hicimos a un gran nivel y nos llevamos genial, hace que el ambiente sea increíble, que nos motivemos unos a otros. Ojalá podamos jugar más a menudo en casa. Valencia es una ciudad espectacular, muy bonita que merece otra vez tener un torneo ATP”, manifestó.

Por último, sobre el partido de Roberto Bautista dijo que “es un gran luchador, lo ha demostrado y en muchísimas ocasiones. Para ganarle tienes que tener una fortaleza mental increíble y un nivel de juego increíble hasta el final. Ha estado corriendo tres horas contra Arthur Fils, que tiene un físico y nivel increíble”.