Información completa sobre la Copa Davis: clasificación, tenistas colombianos, palmarés, datos curiosos y mucho más.
Nicolás Mejía, tenista colombiano, denunció amenazas, tras partido contra Marruecos en Copa Davis
Colombia venció 3-1 a Marruecos en la Copa Davis, sin embargo, el último partido se vio empañado por un fuerte cruce entre Nicolás Mejía y los aficionados del país africano.
La empresa de Gerard Piqué y la ITF por fin llegaron a un acuerdo por la Copa Davis
A través de un comunicado, la Federación Internacional de Tenis (ITF) confirmó que Kosmos, empresa de Gerard Piqué, no va más en la Copa Davis.
Sigue la polémica por Rafael Nadal: "Hicimos la despedida que él quería"
Rafael Nadal se retiró del tenis profesional en la Copa Davis 2024, representando a España, sin embargo, el acto de despedida ha sido muy criticado por personas cercanas a él.
Jannik Sinner celebró la Copa Davis, pero volvió a hablar de la acusación de dopaje
Frente a Países Bajos, Italia consiguió su segundo título consecutivo en la Copa Davis y Jannik Sinner se mostró contento, aunque habló del duro episodio que vivió.
Italia defendió su corona en la Copa Davis: bicampeón, tras vencer a Países Bajos
De la mano de Jannik Sinner, quien es su máxima figura, el equipo italiano volvió a subirse a lo más alto de la Copa Davis y sumó otro título a su palmarés.
Italia vs Países Bajos, la gran final de la Copa Davis: Jannik Sinner, a hacer historia
Este domingo 24 de noviembre se conocerá al nuevo campeón de la Copa Davis, con Italia, que espera figurar en casa; al frente, Países Bajos, quiere hacer historia.
Italia se metió a la final de la Copa Davis: Jannik Sinner va por un nuevo título
Luego de vencer 2-0 a Australia en las semifinales, Italia se convirtió en el primer finalista de la Copa Davis y frente a su gente buscarán quedar campeones, en Turín.
Italia venció a Argentina en la Copa Davis, de la mano de Sinner y ya está en semifinales
Jannik Sinner y Matteo Berrettini fueron los encargados de quedarse con la serie frente a Argentina y ahora tendrán al frente a Australia, en busca del título de Copa Davis.
Toni, exentrenador y tío de Rafael Nadal, contó varios secretos del tenista español
Después de que su retiro como profesional se hiciera oficial y 'colgara la raqueta', se han conocido nuevas historias y anécdotas sobre Rafael Nadal.
La verdadera razón de la derrota de Rafael Nadal en Copa Davis: un amigo cercano lo reveló
Días después de que se hiciera oficial su retiro del tenis profesional, se conocieron detalles de lo ocurrido con Rafael Nadal frente a Botic Van de Zandschulp.