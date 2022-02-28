En vivo
Noticias Caracol  / Copa Davis

Copa Davis

Información completa sobre la Copa Davis: clasificación, tenistas colombianos, palmarés, datos curiosos y mucho más.

    Nicolás Mejía, tenista colombiano.
    Fedecoltenis.
    Tenis

    Nicolás Mejía, tenista colombiano, denunció amenazas, tras partido contra Marruecos en Copa Davis

    Colombia venció 3-1 a Marruecos en la Copa Davis, sin embargo, el último partido se vio empañado por un fuerte cruce entre Nicolás Mejía y los aficionados del país africano.

  • Gerard Piqué
    AFP
    Tenis

    La empresa de Gerard Piqué y la ITF por fin llegaron a un acuerdo por la Copa Davis

    A través de un comunicado, la Federación Internacional de Tenis (ITF) confirmó que Kosmos, empresa de Gerard Piqué, no va más en la Copa Davis.

    Rafael Nadal, tenista español, tras un partido disputado en la temporada 2024
    AFP
    Tenis

    Sigue la polémica por Rafael Nadal: "Hicimos la despedida que él quería"

    Rafael Nadal se retiró del tenis profesional en la Copa Davis 2024, representando a España, sin embargo, el acto de despedida ha sido muy criticado por personas cercanas a él.

    Jannik Sinner levanta el trofeo de la Copa Davis.
    /AFP
    Tenis

    Jannik Sinner celebró la Copa Davis, pero volvió a hablar de la acusación de dopaje

    Frente a Países Bajos, Italia consiguió su segundo título consecutivo en la Copa Davis y Jannik Sinner se mostró contento, aunque habló del duro episodio que vivió.

    Italia, con Jannik Sinner a la cabeza, se coronó bicampeón de la Copa Davis
    AFP
    Tenis

    Italia defendió su corona en la Copa Davis: bicampeón, tras vencer a Países Bajos

    De la mano de Jannik Sinner, quien es su máxima figura, el equipo italiano volvió a subirse a lo más alto de la Copa Davis y sumó otro título a su palmarés.

    Jannik Sinner, tenista italiano, en la Copa Davis.
    /AFP
    Tenis

    Italia vs Países Bajos, la gran final de la Copa Davis: Jannik Sinner, a hacer historia

    Este domingo 24 de noviembre se conocerá al nuevo campeón de la Copa Davis, con Italia, que espera figurar en casa; al frente, Países Bajos, quiere hacer historia.

    Jannik Sinner, tenista italiano, en la Copa Davis.
    /AFP
    Tenis

    Italia se metió a la final de la Copa Davis: Jannik Sinner va por un nuevo título

    Luego de vencer 2-0 a Australia en las semifinales, Italia se convirtió en el primer finalista de la Copa Davis y frente a su gente buscarán quedar campeones, en Turín.

    Matteo Berrettini y Jannik Sinner, en acción de la Copa Davis.
    /AFP
    Tenis

    Italia venció a Argentina en la Copa Davis, de la mano de Sinner y ya está en semifinales

    Jannik Sinner y Matteo Berrettini fueron los encargados de quedarse con la serie frente a Argentina y ahora tendrán al frente a Australia, en busca del título de Copa Davis.

    Rafael Nadal, junto a su tío y exentrenador, Toni, tras ser campeón de Roland Garros
    AFP
    Tenis

    Toni, exentrenador y tío de Rafael Nadal, contó varios secretos del tenista español

    Después de que su retiro como profesional se hiciera oficial y 'colgara la raqueta', se han conocido nuevas historias y anécdotas sobre Rafael Nadal.

    Rafael Nadal, tenista español, en acción de partido en los Juegos Olímpicos de París 2024
    AFP
    Tenis

    La verdadera razón de la derrota de Rafael Nadal en Copa Davis: un amigo cercano lo reveló

    Días después de que se hiciera oficial su retiro del tenis profesional, se conocieron detalles de lo ocurrido con Rafael Nadal frente a Botic Van de Zandschulp.

