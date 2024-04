Emiliana Arango: hora y dónde ver EN VIVO su juego de primera ronda del WTA 1.000 de Madrid

La temporada de torneos de tierra batida de la WTA sigue en marcha y en estos días finales del mes de abril el certamen de mayor relevancia que se está realizando es el WTA 1.000 de Madrid . De hecho, nuestro país se mantiene con una representante: Emiliana Arango, quien en la jornada de este martes certificó su presencia en el cuadro principal.

Y todo por cuenta del notable desempeño deportivo que consiguió en su partido más reciente contra la belga Greet Minnen. Concretamente, Arango empezó perdiendo el primer set, pero luego se recompuso y siguió de largo para terminar ganando el duelo con parciales finales de 2-6, 7-6 y 6-1.

"Tuve un partido muy complicado, pero al final gané y me siento muy contenta de jugar el cuadro principal de Madrid. Siempre me he sentido bien jugando acá porque me gusta la ciudad y las condiciones de juego", comenzó diciendo Arango en diálogo con el medio especializado 'Match Tenis'.

Además, enfatizó en la forma de juego que tiene cuando disputa este torneo.

"Acá (en Madrid) no hay mucha altitud, el clima es seco y la bola rebota bastante. Eso me gusta mucho y siento que en este tipo de condiciones aún se puede controlar el golpe. Por eso, me siento muy tranquila jugando aquí", añadió la deportista de 23 años de edad.

De esta manera, Emiliana Arango ahora tendrá una horas de descanso antes de volver a tener acción en la pista de tenis contra la estadounidense Amanda Anisimova, quien actualmente ocupa la casilla 241 del ranking mundial de la WTA.

Emiliana Arango será la tercera jugadora colombiana en disputar el cuadro principal del WTA 1.000 de Madrid. Getty Images

Cabe resaltar que Camila Osorio, quien hace pocas semanas triunfó en el WTA 250 de Bogotá , también disputó la edición de este año del torneo de Madrid, pero quedó eliminada en su primer partido de la ronda clasificatoria a manos de la serbia Olga Danilovic, quien se impuso en sets corridos.

Hora y dónde ver Emiliana Arango vs Amanda Anisimova (primera ronda del WTA 1.000 de Madrid):

Fecha: miércoles 24 de abril

Hora: 5:15 a. m.

Canal: ESPN

Online: STAR+

¿Quién es la vigente campeona del WTA 1.000 de Madrid?

Actualmente, la bielorrusa Aryna Sabalenka es la campeona más reciente del WTA 1.000 de Madrid, ya que en la edición del año pasado superó a la polaca Iga Swiatek en un duelo que terminó con parciales de 6-3, 3-6 y 6-3.