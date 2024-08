Exnúmero dos del mundo del tenis se confesó: habló de su parte mental y profesional

La española Paula Badosa, que se clasificó para las semifinales del WTA 500 de Washington, habló del trabajo mental que está haciendo junto a su entrenador y reconoció que no va a estar satisfecha "hasta que consiga un gran resultado".

"Soy un tipo de jugadora que no se conforma con cuartos de final o semifinales. Es algo en lo que estoy trabajando con mi entrenador. Él me dice que esté orgullosa de mí, que estoy haciendo un gran esfuerzo. Yo no, hasta que consiga un gran resultado no estaré feliz", dijo Badosa en la rueda de prensa posterior a la victoria contra la británica Emma Raducanu.

"Estoy intentando dar valor a cada partido, creo que tengo que hacerlo año tras año. Es el año de mi regreso, nunca es fácil, pero mi cuerpo está respondiendo bien", añadió. Recordemos que, además de la parte mental, Paula Badosa no la ha pasado nada bien con las lesiones.

Badosa remontó un set de desventaja y una rotura de desventaja en el parcial decisivo y triunfó por 4-6, 7-5 y 6-4. Ahora, se ilusiona con el tan anhelado título.

"Significa mucho porque fue un partido duro y me lo llevé. Últimamente, no lo estaba consiguiendo y se me escapaban los partidos sobre el remate. Siento que necesitaba mucho una victoria así", dijo.

Paula Badosa, tenista española. Al Bello/Getty Images

La española destacó además que se va sintiendo mejor desde el torneo de Roma del pasado mayo y que está volviendo a tener buenas sensaciones a nivel físico.

Paula Badosa afrontará a Caroline Dolehide en las semifinales, en busca de la clasificación a la final del WTA 500 de Washington, donde está una de las favoritas y amiga de la española, Aryna Sabalenka.