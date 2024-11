Jannik Sinner y sus secretos para ser el número 1 del tenis mundial

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, terminó "muy contento" el partido ante el estadounidense Taylor Fritz, al que batió por un doble 6-4 para acercarse a las semifinales, porque consiguió mostrar todo su potencial ante su público.

"Ha sido un partido difícil. Fritz ha sacado muy bien y he intentando entrar en los intercambios en los juegos de mi resto. Podría haber sacado mejor, pero desde el fondo hemos hecho gran partido los dos. Estamos cerca de las semifinales, que era el gran objetivo de esta semana", dijo sobre la pista central del Inalpi Arena de Turín en el que se celebra el torneo.

"Era una ocasión muy buena de demostrar mi buen nivel y hoy lo he conseguido. En los puntos importantes he sacado muy bien. Contento de gestionar bien la situaciones, algo que he hecho durante el año", añadió.

Pese a tener dos victorias, Sinner tendrá que jugársela ante Medvedev en la última jornada: "Con Daniil será un duelo muy difícil, espero poder mantener el nivel".

Daniil Medvedev, tenista ruso, perdió en su primer partido en las ATP Finals 2024 AFP

"Los cruces permiten que pueda haber un triple empate a dos victorias entre los tres tenistas, por lo que podrían tener que entrar en juego los sets y los juegos ganados. Eso sí, ganando a Mevedev estará en semifinales. Fritz tendrá que ganar al australiano Alex de Miñaur.