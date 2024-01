Novak Djokovic se sorprendió con el nivel de Dino Prizmic: "Me gustaría estar en su banquillo"

El serbio Novak Djokovic (1) aseguró tras su apretada victoria ante el checo de la previa Dino Prizmic en su estreno en el Abierto de Australia que le gustaría algún día poder estar en su banquillo.

"Me gustaría algún día estar en su banquillo. Vamos a ver mucho de él en los próximos años", comentó el vigente campeón, que insistió tras la conclusión del choque con que el público de la Rod Laver Arena se volcara con el esfuerzo del joven que debutaba en un cuadro final de competición 'slam'.

"He empezado bastante bien para tener 36 años. Tengo el doble que él (risas)", añadió en alusión a la gran diferencia de edad que separaba a ambos tenistas balcánicos.

Novak Djokovic en su estreno en el Australian Open 2024. Julian Finney/Getty Images

"Me ha costado en muchos momentos, pero ha sido en gran parte porque él estaba jugando muy bien. He tenido una pretemporada muy corta y espero encontrar un mejor nivel el próximo partido", aseguró el campeón de 24 grandes.

"Andre (Agassi), es muy bueno tenerte aquí. Gracias por venir, es increíble verte. Te he mirado y sonreído cuando he golpeado ese 'winner' porque me ha recordado a tu resto de derecha pero luego he perdido los tres puntos siguientes. He perdido concentración", comentó entre risas al exnúmero uno estadounidense Andre Agassi, que fue invitado por la organización del evento para asistir al torneo.

El partido

Novak Djokovic, que busca un inédito 25º título en Grand Slam y un undécimo en Melbourne, precisó este domingo de cuatro horas para superar la primera ronda del Abierto de Australia ante el joven croata Dino Prizmic (178º), que le hizo incluso un set; 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.

Prizmic, novato en Grand Slam y que aún no había nacido cuando Djokovic debutaba en Melbourne en 2005, perdió el primer set 6-2, pero tras unos masajes en el muslo izquierdo el joven aparcó los complejos y comenzó a jugar de tú a tú al N.1 del mundo, apuntándose el segundo set en el tie-break.

Tras un inicio igualado en el tercer set, en el que el croata llegó a estar 3-2, el campeón serbio, casi invencible en la pista dura de Melbourne hizo honor a su palmarés y se llevó los cuatro juegos siguientes para ponerse con 2 sets a 1.

El cuarto y último planteó menos problemas a 'Djoko'.

En segunda ronda, el serbio se enfrentará a un tenista australiano: Alexei Popyrin o Marc Polmans.