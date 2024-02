Roger Federer contó cómo se ha sentido y lo que ha vivido, tras su retiro del tenis profesional

Ganador de seis Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018), un Roland Garros (2009), ocho Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017), cinco US Open (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 ) y seis ATP World Tour Finals (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 y 2011); ese es Roger Federer. En total, llegó a cosechar un total de 103 títulos ATP. Una completa locura lo que hizo.

Por eso, no es ninguna casualidad que sea visto como uno de los mejores en la historia del tenis. Y es que, además de los logros que alcanzó, también tuvo un impacto en la manera como ven este deporte. Eso sí, como todo en la vida, llegó el final. En 2022, en el marco de la Laver Cup, se retiró. Recordemos que una delicada lesión en sus rodillas, le impidieron volver por todo lo alto.

Desde entonces, empezó un nuevo capítulo. Alejado de las canchas, de manera profesional, Roger Federer dio inicio a un día a día junto a su familia, tal y como siempre soñó y quiso que fuera. Al respecto, se pronunció en una entrevista con Süddeutsche Zeitung, 'abriendo su corazón' y contando algunos detalles e intimidades de lo que, ahora, ha podido hacer al lado de su esposa.

"La vida es genial, estoy muy feliz. El otro día reservé una cancha de tenis para mí y mi esposa por primera vez y la verdad es que fue muy divertido. También fui a esquiar los últimos tres fines de semana. Esto era exactamente lo que quería hacer cuando lo dejé", expresó el suizo, quien hizo parte del Big Four, junto a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. Los cuatro grandes.

Roger Federer, extenista suizo, en medio de un evento de tenis AFP

Ahora, no fue lo único que dijo. "La transición de una carrera activa a la vida posterior fue todo un ajuste, aunque ocurrió suave. Me había lesionado mucho y ya todo iba más lento. A esto se sumó la pandemia. Mis hijos están creciendo, los niños tienen nueve y las niñas 14 años. Eso lleva mucho tiempo organizar la logística con mi esposa", añadió Roger Federer en la misma entrevista.

Pero el primer amor no se olvida. "Sigo el tenis. El año pasado asistí a cuatro torneos, en Halle, Wimbledon, la Laver Cup en Vancouver y Shanghai. Este año volveré a asistir a tres o cuatro. Quería ver por mí mismo cómo me hacía sentir el tenis cuando volvía a exponer mi cabeza en un torneo. Pensé que era genial. Me encanta el tenis y no quiero alejarme de este deporte", sentenció.