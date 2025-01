"A Vinícius Júnior lo noquearía en 10 segundos; no tengo duda que le ganaría"

Vinícius Júnior se encuentra en el ‘ojo del huracán’, después de protagonizar un nuevo episodio en la Liga de España, justamente frente al Valencia. Y es que, finalizando el compromiso, el brasileño vio el cartón rojo por, presuntamente haber golpeado al guardameta Stole Dimitrievski.

Este hecho se sumó a la lista de polémicas que el futbolista de 24 años ha protagonizado desde su llegada al fútbol español, donde se le ha criticado, atacado y hasta discriminado por su color de piel.

No obstante, la odisea todavía no termina para ‘Vini’, quien ahora recibió curiosa propuesta de un futbolista de Mallorca, quien es compañero de Johan Mojica. Según lo manifestó ante la opinión pública, quiere mandar al brasileño al ring de boxeo.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid. OSCAR DEL POZO/AFP

“Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía a Vinícius Júnior en 10 segundos”, afirmó Pablo Maffeo para Indómitos TV.

Cabe destacar que, justamente, el futbolista español es quien más cruces ha tenido con ‘Vini’ en España cada que se encuentran, por lo que su propuesta cobra más ‘morbo’, ya que es una pelea que se encuentra cazada desde hace muchísimo tiempo.

Es por eso que, al ser cuestionado por los enfrentamientos contra el brasileño, Maffeo habló de su estrategia para neutralizarlo: “Trato de putearlo para ver si lo puedo sacar del partido. El pique se queda en el campo, pero a mí me gusta. La entrada que le hice (en la temporada 2021/22) es roja. Se me va el pie para arriba y es roja clarísima. No hay justificación ninguna, me salvé. Me sigue llegando la foto con la pierna en la rodilla”.

“La de hace meses no es roja. Tuve suerte de que el cuarto árbitro estaba cerca y vio la intensidad. Fui a pisar el balón y lo pisé a él, pero no es de roja”, agregó el español, refiriéndose a las faltas y cruces que han tenido en los últimos duelos ligueros, que siempre terminan en polémica.

🥊 "Noquearía a Vinícius en 10 segundos. Sería la pelea más vista de la historia".



🔥 Pablo Maffeo, jugador del Mallorca, se 'moja' con el resultado de una pelea contra Vinícius.



Vía: 'INDÓMITOS TV'. pic.twitter.com/a5K3m2fUOb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2025

¿Existe racismo contra Vinícius Júnior?

Frente a las diferentes discriminaciones recibidas en España, por su color de piel, Maffeo salió en defensa de Vinícius, enviando mensaje claro.

“España no es un país racista, obviamente hay cuatro tontos que están en todos lados. A Vinícius le afecta, obvio, no es agradable. Si voy a África y me llaman blanquito de mierda me afectará. A él le afecta, está muy mal y hay que condenarlo. No creo que provoque para que le insulten. Se equivoca en algunas cosas como hacemos todos, como en la manera de hablarle a los jugadores o a los árbitros, pero no creo que juegue con el tema del racismo”, sentenció el futbolista de Mallorca.