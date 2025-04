Ancelotti confía en la remontada de Real Madrid contra Arsenal: "Lo intentaremos otra vez"

Confiado en una reacción inmediata contra el Alavés antes de intentar una remontada europea frente al Arsenal,Carlo Ancelotti analizó el mal momento del Real Madrid y las razones, enfocando a "un bajón general" que va más allá de la pérdida de "solidez defensiva" y rebajar la "eficiencia en ataque".

No quiso individualizar en un bajón de rendimiento de ninguno de sus jugadores el técnico italiano y en su análisis apuntó al mal funcionamiento del colectivo. "Ha sido sobre todo en la última semana un bajón a nivel general, no sólo de eficiencia en ataque".

"Hemos encajado demasiados goles en los últimos partidos y ahí hay que meter un freno porque la solidez defensiva es muy importante, sobre todo en momentos en los que los delanteros no son tan efectivos como siempre han sido", analizó en rueda de prensa.

Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid. Foto: Getty

Antes de encarar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, tras la dura derrota por 3-0 ante el Arsenal en Londres , Ancelotti apuntó a la importancia de iniciar la reacción en Vitoria ante el Alavés.

Publicidad

"Espero un Real Madrid que sea capaz de recuperar las sensaciones, que tiene que ser positivo. Todo el mundo piensa en el partido del miércoles pero pasa, sin ninguna duda, por la actuación de mañana (domingo). Seguimos en la pelea por LaLiga y es necesario jugar bien y ganar", afirmó.

"Dentro hablamos de hacer un buen partido mañana (domingo), intentar ganarlo, darlo todo porque es fundamental para nosotros volver a tener buenas sensaciones cuando jugamos. Es una gran oportunidad para volver a jugar, para volver a ganar después de una semana difícil", agregó.

Publicidad

Mostró 'Carletto' respeto al rival, un Alavés necesitado de puntos en su pelea por la permanencia. "Jugamos ante un equipo que compite muy bien, que está en la pelea por no descender y va a ser difícil pero el equipo es consciente de lo que se juega".

Y se volvió a quejar el técnico del Real Madrid del horario puesto por LaLiga, al jugar el domingo cuando podría haberlo hecho el sábado, cuatro días después de la visita al Arsenal y con la posibilidad de descansar más para la vuelta del miércoles próximo.

"No lo entendemos pero es lo que hay. Esta temporada ha sido así. No se entiende, pero la verdad es que tenemos más de 72 horas de descanso, entonces no nos podemos quejar", apuntó tras lanzar el aviso después del encuentro en La Cerámica de que su equipo no se presentaría al siguiente encuentro liguero en el que no tuviesen 72 horas de descanso entre partidos.

Los defectos van más allá que correr menos que el rival

Publicidad

Para Ancelotti la estadística que refleja que su equipo corrió 12 kilómetros menos que el Arsenal es importante pero no trascendental y recordó que sus dos últimas Champions League también corrieron menos que sus rivales.

"La estadística es bastante clara, hemos corrido menos que el rival y nos ha afectado. Se podía hacer mucho más pero no es solo eso", confesó.

Publicidad

"Es una cuestión mucho de características de jugadores pero los años pasados pasó lo mismo y fuimos capaces de ganar corriendo menos en distancia total. El año pasado fue lo mismo y a pesar de esto hemos ganado dos Champions. Contra el Arsenal hemos hecho menos en todos los aspectos. Ellos trabajaron más que nosotros", admitió.

Sin querer hablar aún de la búsqueda de la remontada, admitió Ancelotti que tienen "recursos para intentar hacerlo" y dejó claro al madridismo que sus jugadores darán todo lo que tienen por intentar levantar los tres goles de desventaja.

"El Madrid es el único equipo que le ha pasado muchas veces y lo intentaremos otra vez. Somos conscientes de cuánto nos puede ayudar nuestra afición en nuestro estadio y lo único cierto es que lo vamos a intentar hasta el último minuto y el último balón, empezando mañana (domingo) contra Alavés", sentenció.