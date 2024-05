Bryan Castrillón: "El gol contra Universitario en Copa Libertadores es el mejor de mi carrera"

Junior de Barranquilla consiguió un importante empate 1-1 en condición de visitante contra contra el Club Universitario de Deportes, de Perú, en juego por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2024. Allí Bryan Castrillón fue una de las máximas figuras del cuadro 'tiburón', ya que fue él quien con un espectacular golazo, logró marcar en el estadio Monumental de la U.

Pues bien, precisamente el atacante nacido en Medellín, Antioquia, habló de su gran anotación para los micrófonos de 'Blu Radio', en el programa 'Blog Deportivo', en donde dio detalles inéditos sobre aquel tanto que dio la vuelta al mundo.

"Creo que fue un golazo. Después del partido lo pude ver bien y gracias a Dios se pudo hacer bien. Yo cerré los ojos y dije: '¿ese soy yo?' y esa es la obra de Dios que él hace en uno", explicó en primera instancia el jugador.

Por otro lado, no se quedó corto en asegurar que es el mejor gol que ha podido marcar de lo que lleva de carrera. "Para mí es el mejor gol de mi carrera por el ambiente, por ser Copa Libertadores, por donde lo hice, porque había hecho uno en Pereira parecido, pero si puedo decir que es el mejor gol que he hecho en mi carrera", dijo con notable emoción.

Otras declaraciones de Bryan Castrillón en 'Blog Deportivo'

¿Cómo le dijo Arturo Reyes que tenía que posicionarse en esa jugada a balón parado?

"El 'profe' siempre que me pone en la pelota parada me pone de rebotero, por si de pronto hay una contra ayudar el equipo y apoyar de pronto en el rebote. He aprendido que en una jugada así, la idea es terminarla lo más pronto posible, porque se pone a pararla uno y se viene la contra, entonces siempre es mejor pegarle de primera".

¿Quedaron con el sinsabor de no haberse llevado la victoria contra Universitario?

"Creo que quedó la sensación de que nos pudimos llevar más, pero es un gran triunfo, porque jugamos contra un gran equipo, pero quedamos con la sensación de que pudimos ganarnos los tres puntos".

¿Ve a Junior como favorito para pasar a octavos de final de la Copa Libertadores?

"Primero estamos pensando en liga, que jugamos el sábado con Bucaramanga los cuadrangulares, para luego ir a Quito y esperar ganar allá para estar más tranquilos de cara a clasificar a los octavos".

¿Cuáles son sus referentes a nivel internacional?

"Veo a Vinícius, a Sané, me encanta como juega Bellingham, pero veo a los de mi posición para ver que puedo aprender y mejorar. A varios les he aprendido bastante".