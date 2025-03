Carlo Ancelotti estalló en rueda de prensa: "Se prioriza la televisión y el dinero"

El Real Madrid está molesto por el horario de la Liga de España en la jornada 28, que da un día más de descanso a sus rivales por el título, Atlético de Madrid y Barcelona, que se enfrentan el domingo a las 3:00 p.m. (hora de Colombia), y concede menos de 72 horas de descanso para su visita al Villarreal, por dar prioridad, según expuso Carlo Ancelotti , "la televisión y el dinero" sobre la salud de los futbolistas.

"No lo entiendo pero no podemos hacer nada, tenemos que estar ahí y jugar el partido también", lamentó Ancelotti. "No lo entiendo porque lo mínimo de recuperación son 72 horas pero es el calendario que hay y ojalá un día pueda cambiar".

"No hay nada más, creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se priorizan los derechos de televisión y el dinero, pero no se piensa en el riesgo de lesiones de jugadores. Es lo último en lo que se piensa", denunció.

El técnico italiano lamentó la carga de partidos que ha asumido su equipo desde el regreso de las vacaciones navideñas, con tres partidos por semana y sin espacio en el calendario para un solo respiro.

Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, en rueda de prensa, tras el partido de Champions League AFP

"Es estresante por el calendario, que es demasiado. Desde enero no hemos parado ni un momento jugando cada tres días. Ahora estamos a mitad de marzo, mañana será el partido 21 o 22 del año estando en marzo. Es demasiado para mí que no juego, sin tiempo para recuperar la presión de los partidos, pero es lo que hay. La única manera es parar, pero no quiero porque me gusta hacer lo que hago", sentenció.

Mañana hay que hacer un esfuerzo extra, no podemos tener la energía, la frescura, porque no tenemos tiempo necesario, pero podemos meter en el campo la calidad, una actitud buena, jugar un partido inteligente sin que sea de ida y vuelta. No hay solo una manera de ganar, se puede hacer defendiendo bien y jugando un partido inteligente", explicó el estratega.

El Real Madrid apenas entrenó un día antes del partido, en una sesión que no llegó a la hora de duración, dando prioridad Ancelotti al descanso. "Estamos todavía en momento de recuperación, ha pasado muy poco tiempo y no han recuperado todos los jugadores. Estaremos mejor mañana", concluyó.

Pendiente del estado de Vinícius Junior para decidir si puede ser titular, Ancelotti hizo una defensa a ultranza del brasileño sin aceptar que este curso no ha sido tan desequilibrante en los días grandes.