Carlo Ancelotti llegará a cifra histórica con el Real Madrid "no tengo fecha de caducidad"

En la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid vs. Alavés, por la séptima jornada de la Primera División de Fútbol Español, el director técnico de los 'Merengues', el italiano Carlo Ancelotti se refirió a la histórica racha que conseguirá en este encuentro, sumando 300 participaciones con la 'casa blanca'.

"He tenido la suerte de entrenar a grandes clubes, como el Milan, al que tengo un cariño especial, porque he sido jugador suyo. Pero el Real Madrid es el mejor club del mundo, de esto no hay duda, y he tenido la suerte de hacer el día de mañana 300 partidos, ha sido y es algo especial estar en este banquillo", fueron las palabras del entrenador de 65 años.

"Llegar mañana a 300 veces en este banquillo... no digo que sea un milagro, ¡pero casi!" aseguró el seleccionador del Real Madrid, quien no le resta importancia a la hazaña.

Además de las preguntas habituales en la rueda de prensa previa al partido liguero, como si Kylian Mbappé descansaría así como lo hizo Vinícius Júnior en la primera mitad del partido anterior, contra el RCD Espanyol, o si el inglés Jude Bellingham estaría disponible para el duelo, debido a la dolencia en su hombre en ese mismo partido , Carlo Ancelotti en medio de risas y jocosidad se refirió a su continuidad en el banquillo 'blanco'.

"No tengo fecha, no la tiene nadie. Hasta que me guste hacer este trabajo. Por eso no hay que comparar mi cansancio con el de los jugadores. El mío puede ser a nivel mental y no lo tengo para nada. Es verdad que hay presión y responsabilidad pero me encanta. Los jugadores tienen el desgaste físico que es el problema de verdad. De momento no tengo fecha de caducidad, sigo y me encantaría seguir aquí por muchos años", cerró el director técnico italiano.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid. Foto: AFP

En la misma rueda de prensa, el director técnico del Real Madrid aprovechó para hacer referencia a la lesión sufrida por el guardametas del FC Barcelona, el alemán Marc André Ter Stegen, quien en palabras del dirigente del club blanco, es seguramente en respuesta a la cantidad de partidos que se han jugado , y a la exigencia física a la que se está llevando a los jugadores:

"Quiero transmitir que me da mucha pena que se lesionen jugadores tan importantes como Ter Stegen, uno de los mejores porteros del mundo. Ojalá pueda recuperar pronto. De momento no podemos hacer mucho, porque como dije no va a cambiar nada esta temporada, pero sí podemos hacer una reflexión. El mundo del fútbol debe hacerla." afirmó Ancelotti.