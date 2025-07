"Jonas Vingegaard ha atacado varias veces, pero sentí que lo podía seguir sin forzar mucho"

El esloveno Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia, aseguró que no quiso correr riesgos excesivos en la jornada del Mont Ventoux, pero avisó de que buscará otras victorias de etapa en los Alpes.

"En 2021 pasé un mal día en el Ventoux y sin embargo creo que hoy ha sido uno bueno, me ha gustado hasta el final, hasta el último metro. Estoy satisfecho de haber defendido el amarillo aunque no haya ganado. En los Alpes habrá otras ocasiones de brillar", señaló el corredor del UAE.

El campeón del mundo aseguró que los ataques de su principal rival, el danés Jonas Vingegaard, no le perturbaron: "Ha atacado varias veces, pero sentía que podía seguir su rueda sin forzar demasiado. Era mejor no atacar porque nos arriesgábamos a su contraataque, era mejor ser prudente. He atacado una vez, pero he pensado que era mejor mantener el ritmo, controlar la carrera", comentó.

El esloveno restó importancia a no haber conseguido la victoria de etapa: "Era difícil controlar en el llano con un solo corredor. La fuga ha ido muy rápida y nosotros no queríamos desperdiciar demasiada energía".

"El equipo ha trabajado mucho para controlar la carrera, trataré de darle otra victoria en Alpes", afirmó.