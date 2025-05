Richard Carapaz saca pecho por su nivel en el Giro: "Isaac y yo estamos un poco más lejos del resto"

La primera gran etapa de montaña del fin de semana benefició los intereses del líderIsaac del Toroal bonificar en meta 2 segundos, dejó "contento" al ecuatoriano Richard Carapaz por alejar en la general a Simon Yates y frustró las expectativas del británico, ahora tercero a 1.21 minutos.

"Lo hice lo mejor que pude en el final y estoy bastante satisfecho. Isaac y yo estamos un poco más lejos del resto en la general. Puedo estar contento. Mañana última etapa de montaña, será jornada diferente. Será duro el ascenso a Le Finestre, pero aún más difícil será llegar a Sestriere", dijo Carapaz.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano. AFP.

Simon Yates no pudo seguir el ritmo de Del Toro y Carapaz después del ataque del ecuatoriano y perdió en meta medio minuto sobre sus rivales directos.

"Me sentí bien, pero ese dúo es mucho más explosivo que yo. No puedo seguirlos cuando atacan. Simplemente no tuve fuerzas, pero defendí bien. Es un día positivo para mí. Ahora estoy reuniendo todas mis energías para el sábado", reconoció.

Según Yates, su equipo no llevó a cabo el plan previsto por la mañana.

“El plan esta mañana era completamente diferente de lo que hicimos. Tenemos que hablarlo con el equipo. Ahora siento el cansancio. Atacar estaba descartado para mí. Nunca pensé en ello", destacó.