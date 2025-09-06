Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 14, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 14, ONLINE y EN DIRECTO

Este sábado 6 de septiembre, la decimocuarta jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 135,9 kilómetros entre Avilés y La Farrapona. ¡Enfrentarán tres puertos de alta montaña!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 6 de sept, 2025
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 07:44 a. m.
    - A 104,2 km de meta
    Victor Campenaerts, ciclista del Visma.
    Victor Campenaerts, ciclista del Visma.
    Pantallazo.
    Otro pinchazo

    Victor Campenaerts cambia por una bicicleta shimano en medio de la emergencia.

  • 07:40 a. m.
    - A 108 km de meta
    Fuga de la etapa 14 de la VE 2025.
    Fuga de la etapa 14 de la VE 2025.
    Pantallazo.
    Hay fuga

    23 corredores están con 2:29 de ventaja sobre el lote. Destaca la presencia de Marc Soler, Víctor Campenaerts, Nico Denz, Carlos Verona y Bruno Armirail.

  • 07:27 a. m.
    - A 120,7 km de meta
    Michal Kwiatkowski.
    Michal Kwiatkowski.
    Pantallazo.
    Hay pinchazo

    Michal Kwiatkowski tuvo que cambiar la llanta de su bicicleta.

  • 07:26 a. m.
    - A 123,4 km de meta
    Finlay Pickering.
    Finlay Pickering
    Pantallazo.
    Un hombre dio el salto

    Finlay Pickering tiene 15 segundos de ventaja sobre el pelotón.

  • 07:21 a. m.
    - A 129,7 km de meta
    Colombia brilla

    Santiago Buitrago trabaja en el Bahrain Victorious para armar la fuga.

  • 07:18 a. m.
    - A 135,9 km de meta
    Un colombiano se retiró

  • 07:17 a. m.
    - Comenzó
    Inició la etapa 14

  • 07:16 a. m.
    Salida neutralizada

  • 07:15 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025

    Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 11: Sin ganador
    Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 13: Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).

  • 07:14 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

  • 07:13 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 13
    1. Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 49:30:54
    2. João Almeida – UAE Team Emirates - XRG – a 0:46
    3. Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – a 2:18
    4. Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 3:00
    5. Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – a 3:15
    6. Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 4:01
    7. Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – a 4:33
    8. Giulio Ciccone – Lidl - Trek – a 4:54
    9. Torstein Træen – Bahrain Victorious – a 5:21
    10. Sepp Kuss – Team Visma | Lease a Bike – a 5:26
  • 07:13 a. m.
    - PREVIA
    🔴 VEA LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 07:12 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 14 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 14 de la Vuelta a España 2025.
    Perfil y altimetría de la etapa 14 de la Vuelta a España 2025.
    Procycling Stats.

  • 07:09 a. m.
    - PREVIA
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de alta montaña.

  • 07:09 a. m.
    - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren este sábado?

    La acción inicia Avilés y termina en La Farrapona, ubicado en territorio español.

  • 07:08 a. m.
    - PREVIA
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 14 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 7:00 a.m.

  • 07:08 a. m.
    - PREVIA
    📺 Vea la etapa 14 de La Vuelta por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 07:07 a. m.
    - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La decimocuarta jornada cuenta con un recorrido total de 135,9 kilómetros.

  • 07:07 a. m.
    - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 14?

    El inicio de la jornada está programado para las 6:56 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:56 p.m. (Hora de España).

  • 07:00 a. m.
    - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 14 de la ronda ibérica, minuto a minuto.