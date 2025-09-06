🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 14, ONLINE y EN DIRECTO

Victor Campenaerts cambia por una bicicleta shimano en medio de la emergencia.
-
07:44 a. m.- A 104,2 km de metaOtro pinchazo
-
07:40 a. m.- A 108 km de metaHay fuga
23 corredores están con 2:29 de ventaja sobre el lote. Destaca la presencia de Marc Soler, Víctor Campenaerts, Nico Denz, Carlos Verona y Bruno Armirail.
-
07:27 a. m.- A 120,7 km de metaHay pinchazo
Michal Kwiatkowski tuvo que cambiar la llanta de su bicicleta.
-
07:26 a. m.- A 123,4 km de metaUn hombre dio el salto
Finlay Pickering tiene 15 segundos de ventaja sobre el pelotón.
-
07:21 a. m.- A 129,7 km de metaColombia brilla
Santiago Buitrago trabaja en el Bahrain Victorious para armar la fuga.
-
07:18 a. m.- A 135,9 km de metaUn colombiano se retiró
🇪🇸 RACE: @lavuelta @HiguitSergio will not start Stage 14 due to fatigue following recent illness before La Vuelta.— XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) September 6, 2025
The team has decided to allow him more time to fully recover ahead of the season’s final races.#LaVuelta25 #XDSAstanaTeam
📷 @SprintCycling pic.twitter.com/TYKDmHWunc
-
07:17 a. m.- ComenzóInició la etapa 14
😊 Stage 1⃣4⃣ is underway!— La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2025
💪 ¡Salida lanzada de la etapa 1⃣4⃣!
👋 @grupofertiberia | #LaVuelta25 pic.twitter.com/Uzuek3iv1B
-
07:16 a. m.Salida neutralizada
📍𝐀𝐯𝐢𝐥𝐞́𝐬— La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2025
🙌 Stage 1️⃣4️⃣ neutral start!
💪 ¡Salida neutralizada para la etapa 1️⃣4️⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/X2nV3z6P4u
-
07:15 a. m.- PREVIA🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 11: Sin ganador
Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 13: Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).
-
07:14 a. m.- PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
-
07:13 a. m.- PREVIA🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 13
- Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 49:30:54
- João Almeida – UAE Team Emirates - XRG – a 0:46
- Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – a 2:18
- Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 3:00
- Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – a 3:15
- Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 4:01
- Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – a 4:33
- Giulio Ciccone – Lidl - Trek – a 4:54
- Torstein Træen – Bahrain Victorious – a 5:21
- Sepp Kuss – Team Visma | Lease a Bike – a 5:26
-
07:13 a. m.- PREVIA🔴 VEA LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
-
07:12 a. m.- PREVIA🔴 Perfil y altimetría de la etapa 14 de la Vuelta a España 2025
-
07:09 a. m.- PREVIA🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de alta montaña.
-
07:09 a. m.- PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren este sábado?
La acción inicia Avilés y termina en La Farrapona, ubicado en territorio español.
-
07:08 a. m.- PREVIA💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 14 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 7:00 a.m.
-
07:08 a. m.- PREVIA📺 Vea la etapa 14 de La Vuelta por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
-
07:07 a. m.- PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La decimocuarta jornada cuenta con un recorrido total de 135,9 kilómetros.
-
07:07 a. m.- PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 14?
El inicio de la jornada está programado para las 6:56 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:56 p.m. (Hora de España).
-
07:00 a. m.- PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 14 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
