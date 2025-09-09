🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 16, ONLINE y EN DIRECTO

🏁 Km 0⃣ #LaVuelta25— La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2025
🙌 Everyone is ready for stage 1⃣6⃣
💪 ¡Preparados para la etapa 1⃣6⃣!
06:29 a. m.- A 161 km de metaLa salida oficial
06:11 a. m.- ¡Comenzó!Salida neutralizada
📍𝐏𝐎𝐈𝐎— La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2025
🙌 Stage 1️⃣6️⃣ neutral start!
🙌 Stage 1️⃣6️⃣ neutral start!
💪 ¡Salida neutralizada para la etapa 1️⃣6️⃣!
06:06 a. m.- PREVIAA la línea de meta
06:05 a. m.- PREVIAJonas y su cercanía con los aficionados
😍 There is always time for fans— La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2025
😍 There is always time for fans
🥰 Siempre hay tiempo para la afición
05:27 a. m.- PREVIAOtro abandono
Unfortunately, due to sickness, @gianmarcogarof5 won't start the third week of #LaVuelta25.
Wishing you a speedy recovery, Garo!
Wishing you a speedy recovery, Garo!
05:27 a. m.- PREVIAHay retiro
Unfortunately, Victor Campenaerts will not start stage 16 of La Vuelta today after falling ill. Following consultation with the medical team, it was decided that he is not fit to race.
Victor Campenaerts: "I am very disappointed not to be able to help Jonas bring the red jersey…
05:26 a. m.- PREVIASIGA EN VIVO LA PRESENTACIÓN DE EQUIPOS
Sigue en directo la presentación del control de firmas de la etapa 16 desde Poio
05:26 a. m.- PREVIAAsí será el recorrido de la etapa 16
😎 Good morning from Poio! Everyone well rested and ready for the final week of #LaVuelta25 ?— La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2025
🌅 ¡Buenos días desde Poio! Después del descanso, todos con fuerza para la última semana de #LaVuelta25 pic.twitter.com/ALHqusjEWK
05:24 a. m.- PREVIA🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 11: Sin ganador
Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 13: Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 14: Marc Soler (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 15: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
05:23 a. m.- PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
05:22 a. m.- PREVIA🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 15
1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – Tiempo: 57:35:33
2. João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) – 0:48
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – 2:38
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 3:10
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 3:30
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 4:21
7. Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) – 4:53
8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – 5:46
9. Junior Lecerf (Soudal Quick Step) - 5:49
10. Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) – 6:33
05:21 a. m.- PREVIA🔴 VEA LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
05:21 a. m.- PREVIA🔴 Perfil y altimetría de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025
05:19 a. m.- PREVIA🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de alta montaña.
-
05:19 a. m.- PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren este martes?
La acción inicia Poio y termina en Castro de Herville, ubicado en territorio español.
-
05:18 a. m.- PREVIA💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.
-
05:17 a. m.- PREVIA📺 Vea la etapa 16 de La Vuelta por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la decimosexta jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
-
05:16 a. m.- PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La decimosexta jornada cuenta con un recorrido total de 167,9 kilómetros.
-
05:15 a. m.- PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 16?
El inicio de la jornada está programado para las 6:12 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:12 p.m. (Hora de España).
-
05:15 a. m.- PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 16 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
