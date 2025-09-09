Publicidad

Cabezote seccion ciclismo 2024 DK
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 16, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 16, ONLINE y EN DIRECTO

Este martes 9 de septiembre, la decimosexta jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 167,9 kilómetros entre Poio y Castro de Herville. ¡No se lo pierda!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 9 de sept, 2025
Ciclistas de la Vuelta a España 2025.
REFRESCAR
  • 06:29 a. m.
    - A 161 km de meta
    La salida oficial

  • 06:11 a. m.
    - ¡Comenzó!
    Salida neutralizada

  • 06:06 a. m.
    - PREVIA
    A la línea de meta

  • 06:05 a. m.
    - PREVIA
    Jonas y su cercanía con los aficionados

  • 05:27 a. m.
    - PREVIA
    Otro abandono

  • 05:27 a. m.
    - PREVIA
    Hay retiro

  • 05:26 a. m.
    - PREVIA
    SIGA EN VIVO LA PRESENTACIÓN DE EQUIPOS

  • 05:26 a. m.
    - PREVIA
    Así será el recorrido de la etapa 16

  • 05:24 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025

    Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 11: Sin ganador
    Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 13: Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 14: Marc Soler (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 15: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

  • 05:23 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

  • 05:22 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 15

    1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – Tiempo: 57:35:33
    2. João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) – 0:48

    3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – 2:38

    4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 3:10

    5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 3:30

    6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 4:21

    7. Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) – 4:53

    8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – 5:46

    9. Junior Lecerf (Soudal Quick Step) - 5:49

    10. Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) – 6:33

  • 05:21 a. m.
    - PREVIA
    🔴 VEA LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 05:21 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025.
  • 05:19 a. m.
    - PREVIA
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de alta montaña.

  • 05:19 a. m.
    - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren este martes?

    La acción inicia Poio y termina en Castro de Herville, ubicado en territorio español.

  • 05:18 a. m.
    - PREVIA
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.

  • 05:17 a. m.
    - PREVIA
    📺 Vea la etapa 16 de La Vuelta por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la decimosexta jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 05:16 a. m.
    - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La decimosexta jornada cuenta con un recorrido total de 167,9 kilómetros.

  • 05:15 a. m.
    - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 16?

    El inicio de la jornada está programado para las 6:12 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:12 p.m. (Hora de España).

  • 05:15 a. m.
    - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 16 de la ronda ibérica, minuto a minuto.