A Frank Fabra su técnico en Boca Juniors no lo 'desampara': el plan para que vuelva a brillar

El sábado 10 de febrero en el estadio La Bombonera se disputó el partido de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por la jornada cuatro de la Liga Argentina. Los 'xeneizes' empataron 0-0 y no pudieron ubicarse en las primeras casillas del grupo B. El colombiano Frank Fabra jugó dos minutos pero el recibimiento de la hinchada no fue la esperada, ya que fue chiflado por la afición que pide su salida, el motivo; la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023.

Diego Martínez, DT del cuadro argentino, ofreció una perspectiva sobre esta variante táctica con la intención de revitalizar el juego por las bandas y capitalizar la profundidad que ofrece el sector izquierdo del campo. Lamentablemente, el tiempo disponible para implementar este cambio fue insuficiente, lo que resultó en otra exhibición de resistencia por parte del equipo. Sin embargo, esta resistencia es precisamente lo que busca el entrenador para recuperar a Frank Fabra.

Los dirigidos por Diego Martínez se ubican en la séptima casilla con seis unidades. Su próximo partido será el 14 de febrero a las 5:15 p.m. (hora colombiana), contra Central Córdoba en condición de local.

Frank Fabra, en la final de la Copa Libertadores vivió un momento para el olvido, desde entonces las criticas no han dejado de lado al colombiano. Aún así el jugador hace unos meses comunicó que le gustaría seguir con Boca Juniors pero las criticas han causado inconformismo en él y lo más seguro es que abandone el fútbol argentino.

“Cometí un error, estaba dolido por el penal y ahí empieza mi alegato con el árbitro. Me hago cargo de mi error. Vamos a seguir trabajando para mejorar”. Declaró Fank Fabra para ESPN.

Pero eso no es todo a pesar de la dura situación que pasa el cafetero Diego Martínez piensa en un plan para poder recuperar a Frank Fabra. Aún así consta de tiempo para que el jugador pueda jugar más minutos y logre recuperar la confianza de la hinchada. El técnico espera que recupere su nivel, ya que es una ficha clave en el ataque.

Frank Fabra, jugador de Boca Juniors. @BocaJrsOficial

En ciertas instancias, incluso se ha visto a Fabra desempeñándose en el rol de volante. Esto sugiere una adaptabilidad notable por parte del jugador, respaldado por la presencia de otros defensores laterales en el equipo. Sin embargo, este cambio de posición podría exponerlo a críticas, especialmente en áreas donde históricamente ha mostrado debilidades, como en labores más ofensivas que defensivas. Con opciones como Blanco y Saracchi disponibles, la intención es que Fabra recupere confianza en su posición natural, donde se siente más cómodo y capaz de contribuir de manera más efectiva al equipo. Este enfoque busca maximizar su rendimiento y aportar mayor solidez al conjunto en general.

