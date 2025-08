Novia de Leicy Santos, figura de Colombia, explosiva en redes; "Conmebol, una burla"

Leicy Santos fue una de las mejores jugadoras de la Copa América femenina y por supuesto de la Selección Colombia, que llegó a la final del torneo, aunque al final terminó cayendo 5-4 en penaltis a manos de Brasil.

Y en medio de la frustración la pareja de la ‘10’ de la ‘tricolor’ decidió pronunciarse fuertemente en sus redes sociales y dejar clara su postura y crítica ante el arbitraje en el partido definitivo entre colombianas y brasileñas.

“Gracias, Mis Chicas. Una vez más demostraron que tienen carácter, talento y el corazón para pararse frente a cualquiera. Es muy difícil competir cuando en vez de un rival hay dos: Brasil y un arbitraje que fue vergonzoso de principio a fin. Durante todo el torneo las decisiones arbitrales fueron mediocres, sesgadas y desiguales. Hoy simplemente lo confirmaron”, escribió Geral Matallana a través de sus historias de Instagram.

Eso sí, además de su reclamo a la Conmebol, la pareja de Leicy Santos dejó claro su orgullo y aplaudió el esfuerzo de la Selección Colombia en toda la Copa América femenina.

Publicidad

“Mi selección me enorgullece. Las verdaderas campeonas en actitud, coraje y respeto por el juego, son ustedes. El fútbol pierde cuando el reglamento no se aplica igual para todos. Lo de la Conmebol es una burla. El nivel de este torneo no va a crecer mientras sigan permitiendo arbitrajes que manchan el juego. ¡No se construye fútbol femenino con injusticia!”, cerró escribiendo Matallana en sus redes sociales.

Pero la esposa de Leicy Santos también le dedicó una publicación solo a su pareja, quien fue clave durante toda la Copa América femenina, y hasta marcó el golazo del 4-4 que llevó la final a los penaltis, con un espectacular tiro libre al minuto 115.

Publicidad

“Eres una persona de admirar, te admiro te recontra admiro Leicy Santos. Jugaste con dolor pero con una pasión que te hace latir el corazón, te admiro esposa y lo digo con orgullo, te amo y siempre te lo he dicho: “Si Dios con nosotras, Quién Contra Nosotras”, fueron las emotivas palabras de Geral Matallana en Instagram.

Durante la Copa América femenina 2025 Leicy Santos jugó los seis partidos, cuatro de fase de grupos y los de semifinal y final. Las estadísticas de la '10' son dos goles y dos asistencias, consolidándose como una de las figuras de la 'tricolor'.

Acá las publicaciones de la pareja de Leicy Santos tras final Colombia vs Brasil:

Mensaje novia de Leicy Santos - Foto: Instagram

Mensaje novia de Leicy Santos - Foto: Instagram