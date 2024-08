A Miguel Monsalve le habría llegado su hora en Gremio, en medio de una crisis del equipo

El volante colombiano Miguel Monsalve estará disponible para el partido Paranaense vs. Gremio por la Liga de Brasil. El técnico Renato, según el diario deportivo ‘Ge Globo' ahorrará los titulares y le dará la oportunidad a caras nuevas. Entre ellas está el colombiano quien esperará dar un salto de calidad y poder demostrar su fútbol.

El centrocampista de nuestro país estuvo disponible en los últimos juegos pero el entrenador no se ha decidido en darle la oportunidad para que el colombiano pueda deslumbrar en el fútbol brasileño. Además de esto el entrenador afirmó que está "loco" por darle una oportunidad.

También el técnico de Gremio, se quejó por la situación de la cancha, ya que el cansancio en el piso sintético pesa mucho más. De igual forma el equipo del 'cafetero' volvió a la zona de descenso y preocupa la situación en la que se encuentran actualmente en la tabla. Cabe destacar que Gremio está en la casilla 17 con 18 puntos.

Miguel Monsalve, nuevo jugador de Gremio. X oficial: @Gremio.

Publicidad

¿Qué dijo el técnico sobre Miguel Monsalve?

Tras la victoria sobre Vasco, Renato habló sobre los refuerzos, especialmente sobre el colombiano Monsalve. En declaraciones al diario deportivo 'Ge Globo', el técnico de Gremio enfatizó que los refuerzos llegaron en un momento complicado: "Me preguntas por Arezo, como Miguel, que me muero por darle una oportunidad. Llegaron en un momento tumultuoso. Necesitan conocer el mínimo del grupo, las características de sus compañeros. Arezo llevaba dos meses sin jugar. No tiene sentido decirlo de inmediato, hace falta ritmo en el juego", afirmó.

Publicidad

Además, dejó claro que su intención es proteger a los jugadores y ayudarlos a integrarse al grupo para que puedan desempeñarse de la mejor manera: "Tengo que pulir y corregir defectos que tiene el jugador y protegerlo, para que encuentre ritmo, conozca el grupo, las características, puedo conocerlo mejor. A menos que llegue un jugador que esté muy por encima de la media, pues dale la camiseta y a jugar. No es el caso. Tenemos esta preocupación con los últimos cuatro jugadores fichados por este motivo", concluyó.

¿Qué dijo Miguel Monsalve tras su llegada al club?

"Soñé tantas cosas y cumplir la mayoría. Hoy me voy de mi casa con la satisfacción de haber hecho las cosas bien, pero con la tristeza que causan las despedidas. Es cerrar una etapa en mi vida muy especial. Finalmente, quiero agradecerle a directivos y cuerpos técnicos y jugadores y a todas las personas que hicieron parte de este proceso. Se me hace difícil enumerarlas 1 por 1, pero todas tienen un valor muy especial para mí y agradecerle a la hinchada, que siempre me brindaron su apoyo y su cariño. Y que sepa que aquí siempre va a haber un hincha más. Algún día volveré para comprar ese sueño tan a mi lado que es el ser campeón con el equipo que amo", afirmó el colombiano.