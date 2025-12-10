Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Cruz Azul vs. Flamengo, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Copa Intercontinental de la FIFA
EN VIVO

🔴 Cruz Azul vs. Flamengo, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Copa Intercontinental de la FIFA

Duelo de colombianos por avanzar de ronda en la Copa Intercontinental de la FIFA. Cruz Azul, de Willer Ditta, se enfrentará al campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, de Jorge Carrascal.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 10 de dic, 2025
Cruz Azul vs Flamengo
Fotos: AFP
  • 12:37 p. m. - 🕒Minuto 35
    🟨Amarilla para Cruz Azul 🟨

    El juez amonestó al colombiano Willer Ditta por una falta y un posterior reclamo airado.

  • 12:16 p. m. - 🕒Minuto 14
    ⚽¡GOOOOOOOOOL de Flamengo!⚽

    Error de Piovi en la salida, que aprovechó Giorgian de Arrascaeta para poner el primero del partido.

  • 12:02 p. m. - Cruz Azul vs Flamengo
    ¡Inicia el partido!

    Ya juegan Cruz Azul y Flamengo por un lugar en la siguiente ronda de la Copa Intercontinental de la FIFA.

  • 11:37 a. m. - Cruz Azul vs Flamengo
    🔴⚫¡Titular del Flamengo!🔴⚫

  • 11:35 a. m. - Cruz Azul vs Flamengo
    🔵¡Titular de Cruz Azul!🔵

  • 11:31 a. m. - Cruz Azul vs Flamengo
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El encuentro se podrá observar a través de DSports, DGO y FIFA+. Además, podrán seguir el minuto a minuto y las acciones más destacadas de los colombianos en el partido en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 11:24 a. m. - Cruz Azul vs Flamengo
    🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕

    El juego entre el cuadro mexicano y el brasileño iniciará a las 12:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 11:19 a. m. - Cruz Azul vs Flamengo
    👋¡Bienvenidos!👋

    Cruz Azul se medirá a Flamengo en el Derby de las Américas de la Copa Intercontinental de la FIFA.

