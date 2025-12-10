🔴 Cruz Azul vs. Flamengo, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Copa Intercontinental de la FIFA

📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

El encuentro se podrá observar a través de DSports, DGO y FIFA+. Además, podrán seguir el minuto a minuto y las acciones más destacadas de los colombianos en el partido en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.