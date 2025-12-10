🔴 Cruz Azul vs. Flamengo, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Copa Intercontinental de la FIFA

El juez amonestó al colombiano Willer Ditta por una falta y un posterior reclamo airado.
- 12:37 p. m. - 🕒Minuto 35🟨Amarilla para Cruz Azul 🟨
- 12:16 p. m. - 🕒Minuto 14⚽¡GOOOOOOOOOL de Flamengo!⚽
Error de Piovi en la salida, que aprovechó Giorgian de Arrascaeta para poner el primero del partido.
- 12:02 p. m. - Cruz Azul vs Flamengo¡Inicia el partido!
Ya juegan Cruz Azul y Flamengo por un lugar en la siguiente ronda de la Copa Intercontinental de la FIFA.
- 11:37 a. m. - Cruz Azul vs Flamengo🔴⚫¡Titular del Flamengo!🔴⚫
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Cruz Azul, pelo Mundial! #FLAxCZA pic.twitter.com/cMslurBW9w— FL4MEN9O (@Flamengo) December 10, 2025
- 11:35 a. m. - Cruz Azul vs Flamengo🔵¡Titular de Cruz Azul!🔵
ASÍ SALE LA MÁQUINA PARA EL DERBI DE LAS AMÉRICAS 🚂💙 pic.twitter.com/PBHmsd4LzM— CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025
- 11:31 a. m. - Cruz Azul vs Flamengo📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?
El encuentro se podrá observar a través de DSports, DGO y FIFA+. Además, podrán seguir el minuto a minuto y las acciones más destacadas de los colombianos en el partido en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.
- 11:24 a. m. - Cruz Azul vs Flamengo🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕
El juego entre el cuadro mexicano y el brasileño iniciará a las 12:00 p.m. (hora de Colombia).
- 11:19 a. m. - Cruz Azul vs Flamengo👋¡Bienvenidos!👋
Cruz Azul se medirá a Flamengo en el Derby de las Américas de la Copa Intercontinental de la FIFA.
