Deiver Machado no recibe buenas noticias, hasta ahora: ausente en empate del Lens 1-1 contra Reims

Desde hace cerca de dos meses, Deiver Machado se mantiene alejado de los terrenos de juego. Aunque tuvo un inicio de temporada magnífica con goles, buena presencia defensiva y siendo uno de los titulares indiscutibles, una lesión en sus aductores lo ha mantenido al margen del nivel de competencia, pues también tuvo que ser operado de cara a que se recupere de la mejor manera posible.

“Para este tipo de operaciones se necesitan dos meses de ausencia”, fue lo que dijo Franck Haise,director técnico del Lens en su momento, quien tenía presupuestado que el colombiano volviera para la fecha 21 de la Ligue One, de Francia. Sin embargo, el colombiano no estuvo ni en el partido contra Racing de Estrasburgo, ni tampoco en el más reciente encuentro por la jornada 22 contra el Reims, cosa que alertó a los seguidores del colombiano.

No obstante, el entrenador del conjunto de 'oro y sangre' dio noticias respecto al lateral izquierdo que no suenan de la mejor manera, pues el tiempo estimado de recuperación tuvo que ser aumentado, ya que aún no puede correr y a duras penas puede andar en bicicleta, eso sí, con poca intensidad.

"A 'Macha', no lo vamos a recuperar. Todavía no ha vuelto a correr, está pedaleando con ligereza", explicó el entrenador con algo de tristeza por no poder contar con el futbolista.

Deiver Machado, celebra su gol ante el Lille. Foto: AFP

Por otro lado, comentó que la zona en donde se generó la lesión también complica las cosas, debido a que tiene que sanarse de manera interna de la mejor manera de cara a que esté en óptimas condiciones para volver a calzarse los botines. "Su problema es un lugar muy particular, todo en el fondo tiene que estar consolidado, la sanación interior tiene que ser muy completa".

Finalmente, asegura que, pese a que la idea era tenerlo en cuenta, es mejor no arriesgar nada y que cuando se recupera en su totalidad, ahí si se podrá poner a disposición del plantel profesional. "Hay que estar fresco, no correr el riesgo de una lesión que se incrementa mucho con la secuencia".

¿Cuándo juega el Lens?

Lens vs Mónaco. Foto: AFP

El próximo desafío del club francés será enfrentar al Friburgo en el partido de vuelta de los playoffs de la Europa League. Por otro lado, en la Ligue One, de Francia, el siguiente rival será Mónaco. Lens actualmente ocupa el sexto lugar en la tabla de posiciones, lo que lo sitúa cerca de los puestos de clasificación para competiciones europeas.