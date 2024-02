Diego Herazo: "La gente me recibió de una manera muy especial, todo el mundo me aplaudió"

Diego Herazo, el delantero que supo destacar en el Deportes Tolima, emprendió una nueva aventura en el fútbol de Argentina, con San Lorenzo, en donde ya pudo debutar dejando muy buenas sensaciones con los 'cuervos'.

Ahora, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el delantero pudo hablar y dar detalles, en exclusiva, de sus primeros minutos vistiendo la camiseta blaugrana, confesando que hasta a él mismo, lo tomó por sorpresa el hecho de haber estado ya en la cancha del Nuevo Gasómetro.

"Llegó la hora que estaba con el grupo y, después de hacerme los exámenes, el equipo concentró, tuve alguna charla con algunos compañeros, hablé con el profe (Rubén Darío Insúa), me comentó que quería tenerme en el banco, pero la verdad no pensé que me iba a meter 45 minutos. Pero, el equipo iba perdiendo y por ahí necesitábamos el empuje de pelear y buscar el partido", declaró.

También aseguró sentirse muy cobijado por la hinchada, cosa que terminó por motivarlo. "Cuando llegué al estadio y entré a calentar, la gente me recibió de una manera muy especial, todo el mundo me aplaudió y eso me dio una motivación extra y también cuando iba a ingresar y eso lo motiva a uno, cuando el hincha lo recibe a uno llegando uno como nuevo.", declaró.

Diego Herazo con San Lorenzo - Foto: San Lorenzo Oficial

Más declaraciones de Diego Herazo en 'Blog Deportivo'

¿Habló con los colombianos que están en San Lorenzo?

"Desde que llegué, los que trabajan en el club me han atendido muy bien tengo compañeros muy cercanos como Johan Romaña, hablé mucho con él antes de llegar y me contaba sobre todo el plantel, lo lindo que eran los compañeros, como me iban a tratar los hinchas y eso me sirvió para llegar y prepararme mentalmente. Físicamente venia entrenando pero el futbol aquí es muy diferente. Pero, hablé mucho con Romaña, con Carlos Sánchez, con Nicolás Hernández. Me contraron del club, hablé con Sánchez, que es el más veterano, y me decía que le gustaba el hincha, la identidad del equipo, que era lo mas importante y creo que eso me motivó más y pude entrar y hacer las cosas bien".

¿Qué le pidió Rubén Darío Insúa en su debut con San Lorenzo?

"Me dijo que en Argentina y en San Lorenzo le gusta a la gente y el equipo es de ir a chocar y pelear todas las pelotas, como si fuera la ultima y eso fue lo que entré a hacer. Cuando entré, cambió el ritmo de partido, cambió la intensidad con el equipo y pude entrar a hacer las cosas bien y estoy satisfecho con mi debut. Con más tiempo voy a hacer mucho más a medida que vaya entrenando con el equipo".

Sobre su apodo, el 'Lukaku colombiano'

"Los hinchas y los periodistas me dicen Lukaku y me gusta. Lukaku es un jugador que siempre me ha gustado y no tengo problema con eso".