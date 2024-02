Las últimas novedades sobre la salida de James Rodríguez de Sao Paulo: los motivos de su corto paso

James Rodríguez tiene decidida su salida de Sao Paulo. Y ahora, está esperando a finiquitar detalles con el club brasileño para rescindir su contrato y de esa manera cerrar su capítulo en el cuadro ‘tricolor’. Por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el periodista Paulo Vinícius, quien dio detalles de lo que está pasando con el mediocampista colombiano.

“La impresión es que fracasó la operación James Rodríguez, hace cuatro meses yo había hecho una ponderación estupenda para el fútbol de Brasil pero luego de eso no consiguió jugar, por cuestiones de aspecto táctico o por la competencia de Copa de Brasil, porque James y Lucas Moura llegaron al mismo tiempo y son dos talentos increíbles juntos, lo que pasó es que Lucas jugó muy bien y James no lo consiguió. Me parece que quedó dolido por esa situación y en un punto como en la Supercopa de Brasil no quiso hacer el viaje, porque sabía que no iba a jugar porque físicamente no estaba pleno”, contó de entrada el comunicador.

De paso, el periodista brasileño habló del tema contractual del cucuteño con Sao Paulo, ya que en los próximos días se daría oficial su salida.

“Me parece que se viene buscando la decisión amistosa. Querían tener un James protagonista, que no fue así, Me parece hubo un problema táctico, de competencia. En otro momento problemas físicos, no estaba bien James. No consiguió jugar en un nivel que todos sabemos que puede jugar porque él juega con la Selección Colombia en nivel alto. Esperemos que juegue en Estados Unidos para que se prepare para el Mundial. La solución será la rescisión de contrato de forma amistosa”, expresó.

James Rodríguez en una de la sesiones de entrenamiento de Sao Paulo. Instagram oficial de @saopaulofc

Acá más declaraciones de Paulo Vinícius, periodista brasileño:

*Sin mucha acción con Sao Paulo

“Lo que pasa es que es un tema de que James fracasó en Sao Paulo, con 14 partidos apenas y un gol. Está entrenando normalmente por una cuestión de contrato con Sao Paulo, está a la espera del acuerdo de la rescisión de contrato que lo quiere el propio James”.

*En Sao Paulo importa más lo colectivo

“En mi opinión el culpable no es Dorival Junior porque era necesario, había una competencia, no se hace un equipo para beneficiar a un jugador, es para el equipo, había una disputa fundamental para Sao Paulo que era ganar la copa de Brasil y volver a la Copa Libertadores.Lo más importante era el colectivo y él no se adaptó a eso, porque no era fácil hacer un equipo que estaba funcionando colectivamente”.

*No hay un solo culpable en su corto paso por Sao Paulo

“No se puede decir que no jugó o no trabajó, pero cuando se hace una inversión de esta, de un jugador que es fantástico, pero apenas jugar 14 partidos y un gol, eso dice que la experiencia no ha sido buena, por las circunstancias no hay un solo culpable, pero no fue lo mejor”.