¿Edwuin Cetré juega contra Boca Juniors?: esto es lo que se sabe del colombiano

Edwuin Cetré a punta de buenas actuaciones y goles se ha ganado su lugar en el once titular de Estudiantes de la Plata, escuadra que este martes 30 de abril tiene un gran reto en la Copa de Argentina contra Boca Juniors. No obstante, para este importante duelo del 'pincha' no estaría desde el inicio el futbolista colombiano.

En la prensa de Argentina se habla en las últimas horas que el exjugador de Independiente Medellín presenta algunos problemas físicos y por ese motivo no sería de la partida este martes, en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, por la semifinales.

Se leyó en el diario 'Olé' que Cetré "arrastra una molestia muscular que hizo que se entrenara diferenciado en estos días. De hecho, el sábado el equipo se entrenó en UNO y el delantero hizo trabajos de recuperación lejos del grupo, incluso en otro lugar: el Country Club de City Bell. Esa situación, de mínima, marca que el delantero está más afuera que adentro".

Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, en el partido contra Boca Juniors AFP

Pese a que el artillero vallecaucano fue incluido finalmente en la lista de viajeros de Estudiantes de la Plata, el medio anteriormente citado optó por agregar que es "casi un hecho que no jugará de entrada", por lo que Eduardo Domínguez le apostaría a un doble nueve con Guido Carrillo y Javier Correa para no darle ventajas al 'xeneize' en el duelo de las semifinales.

Aquí la lista de convocados de Estudiantes vs. Boca Juniors, por Copa de Argentina:

En ese orden de ideas esta sería la titular de Estudiantes para enfrentar a Boca Juniors: Mansilla; Mancuso, Lollo, Romero, Benedetti; Ascacibar, Enzo Pérez, Sosa o Zuqui, Palacios; Correa y Carrillo.

Los números de Edwuin Cetré

Desde su arribo a Estudiantes, el jugador vallecaucano, de 26 años, ha jugado un total de 628 minutos por la Liga de Argentina y ha logrado convertir un gol. Mientras que en la Copa Libertadores ha logrado sumar 177 minutos, divididos en dos partidos, y ha logrado vencer las redes contrarias en una oportunidad, a The Strongest.

Ahora queda esperar hasta el partido de este martes en el Mario Alberto Kempes para ver si finalmente Cetré inicia el partido contra Boca Juniors en el banco de suplentes o si se produce todo lo contrario y sale como titular en el 'pincha'. A las 6:00 de la tarde será el compromiso.