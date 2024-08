En Crystal Palace esperan con los 'brazos abiertos' a Jefferson Lerma y Daniel Muñoz

Con el pasar de los días, los futbolistas de laSelección Colombia dejan atrás lo que fue su participación en la Copa América y nuevamente se centran en su realidad a nivel clubes. Y es que, el inicio de la nueva temporada está casi que a la ‘vuelta de la esquina’.

Evidentemente, el caso deDaniel Muñozy Jefferson Lerma no es ajeno a los de sus demás compañeros y reflejo de eso fueron las declaraciones del entrenador del Crystal Palace, quien se mostró emocionado por el regreso de algunos de sus futbolistas, dentro los cuales destacan los dos ‘cafeteros’.

“Tengo muchas ganas de volver a entrenar el miércoles, cinco jugadores se unirán a nuestro grupo: Mark Guehi, Ebere Eze, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz e Ismaila Sarr, así que el grupo crece y nos da confianza también”, dijo Oliver Glasner ante los medios de comunicación, poniéndole fecha y hora al regreso de los colombianos al equipo londinense.

Y es que, la presencia tanto de Lerma como de Muñoz es casi que fundamental en el grupo, teniendo en cuenta que ambos terminaron la temporada siendo titulares indiscutibles y protagonistas; uno en el mediocampo y el otro en defensa.

Daniel Muñoz con Selección Colombia - Foto: AFP

Además, el nivel mostrado en Copa América por parte de los dos colombianos fue muy bueno, hecho que ilusiona en el entorno del Crystal Palace, no solo porque podría implicar importantes ingresos económicos por los futbolistas, en caso de una venta, sino porque también llegarían a aportar de gran manera al club inglés.

¡Los datos lo avalan! No por nada Daniel Muñoz fue elegido como el mejor lateral de toda la Copa América, por encima de destacadas 'estrellas', que hicieron presencia en el certamen orbital, que se realizó en territorio norteamericano.

¿Jefferson Lerma saldrá del Crystal Palace?

En las últimas semanas, desde territorio europeo llegaron reveladoras informaciones sobre lo que es el futuro del mediocampista colombiano. Según lo afirmó ‘Sporx’, “Fenerbahce estaría dispuesto a pagarle 15 millones de euros a Crystal Palace por Jefferson Lerma, cinco menos del precio en el que ‘Transfermarkt’ tiene tasado al colombiano".

Jefferson Lerma marcó el gol con que el Colombia pasó a la final de la Copa América. TIM NWACHUKWU/Getty Images via AFP

No obstante, parece ser que esta posibilidad no está en planes de Lerma, así como él mismo lo confirmó para Gol Caracol: “Yo lo único que tengo claro es que tengo contrato con Crystal Palace por tres años más. Aparte, ya son rumores de la prensa sobre el Fenerbahce, e incluso, le pregunté a mi representante si era verdad y me ha negado totalmente todo".

"Ahora solo queda disfrutar donde estoy y el tiempo de Dios es perfecto. Estamos tranquilos y ya veremos qué pasa en el futuro", complementó Jefferson Lerma.