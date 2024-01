Falcao García volvió a ser relacionado con un grande de Brasil: ¿qué se sabe del tema?

Falcao García es un goleador de 'raza' y en el último tiempo ha deleitado a propios y extraños en el fútbol del 'viejo continente'. En la actualidad, el delantero samario milita en el Rayo Vallecano, de España, pero 'El Tigre' no ha contado con los minutos suficientes en el elenco madrileño.

En las últimos meses, el nombre del jugador colombiano ha estado rondando en la prensa internacional por un posible cambio de aires, e incluso, se habla de grandes clubes en el fútbol de Brasil.

Lo cierto es que este domingo 14 de enero volvió a surgir una información de que Falcao García estaría en el radar del Gremio de Porto Alegre, luego de la marcha de Luis Suárez al Inter Miami, de la Major League Soccer.

Según reporta el medio 'Bolavip', de Brasil, Gremio busca un número 'nueve' para reemplazar al uruguayo y Falcao García se "convirtió en una posibilidad para ser el recambio de Suárez tras las situaciones con Funes Mori, Aboubakar y Mario Balotelli".

El mismo medio agregó que "la gran pelea" en el elenco azul de Porto Alegre es "encontrar su nuevo dorsal 9" y así en las últimas horas "terminó filtrándose que surgió la posibilidad de que otro jugador de talla mundial juegue en Gremio" y que el opcionado es "el colombiano Falcao García, actualmente en el Rayo Vallecano, de España".

🚨 Falcao Garcia ‘pinta’ no Grêmio, diretoria bate o martelo e a decisão é inacreditável.https://t.co/lD62RJsg7j pic.twitter.com/DeKXtoVfMG — MANIA GREMISTA🇪🇪 (@omaniagremista) January 14, 2024

No obstante, en la misma información suministrada por 'BolaVip' mencionaron que hay un par de contras en el tema y le dan crédito al periodista Diogo Rossi, quien cubre toda la actualidad del Gremio de Porto Alegre.

La primera es que es poco "probable" que Falcao García pueda llegar antes de que empiece el Campeonato Gaúcho, y lo segundo, que parece bastante insólito es que pese a que Falcao habría sido ofrecido al club brasileño, la respuesta del equipo fue la que llamó bastante la atención.

"Se ofreció a Balotelli, pero Gremio no lo quiso. Se ofreció a Falcao García y Gremio no lo quiso . Aboubakar, Gremio hizo una propuesta y ahí está. (…) Habló con Luis Fernando Muriel y optó por no venir al fútbol brasileño" , dijo Rossi en su canal de YouTube.

Ahora habrá que esperar en qué terminan estos rumores del mercado y que tiene como protagonista de esta película a Falcao García. El delantero samario también fue asociado a Millonarios, pero éste descartó la posibilidad de venir al fútbol colombiano.