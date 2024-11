Íñigo Pérez y su reacción tras derrota de Rayo con Las Palmas: ¿dijo algo de James Rodríguez?

El Rayo Vallecano se mostró más que vulnerable en defensa este viernes 8 de noviembre y cayó duramente en casa, el estadio de Vallecas, por 1-3 frente a Las Palmas, elenco que pelea en el tema del descenso en España. En el plantel 'rayista' jugó los últimos minutos del duelo James Rodríguez, quien no pudo hacer mucho porque el resultado estaba definido a favor de los canarios.

Luego de la mala presentación del equipo madrileño, Íñigo Pérez compareció ante de los medios de comunicación y allí se refirió al desempeño de sus futbolistas. El DT del Rayo Vallecano sostuvo que la "efectividad manda en el fútbol".

"No te puedes ir contento perdiendo este partido y encajando tres goles. El dolor crece, la sensación de que podías haber metido el gol en numerosas ocasiones, pero no lo has hecho. La efectividad manda en el fútbol, lo vemos cada fin de semana y ellos han sido bastante más efectivos que nosotros", pronunció el timonel español.

James Rodríguez con Rayo Vallecano frente a Las Palmas por la Liga de España. Diego Souto/Getty Images

En cuanto a James Rodríguez , el '10' estuvo en el campo de Vallecas desde el minuto 77 cuando ingresó por su compañero Isi Palazón y por más que intentó darle juego a su equipo ya todo estaba resuelto a favor de Las Palmas.

¿Íñigo Pérez dijo algo de James Rodríguez tras la derrota contra Las Palmas?

Ahora, el exjugador del Real Madrid se alistará para lo que será la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas en este 2024 con la Selección Colombia, y vestido de 'tricolor' espera volver a sonreír.

Precisamente de la pausa por los compromisos de selecciones se refirió Íñigo Pérez, quien confía que tras éste, su equipo vuelva a encaminar el sendero de la victoria.

"Los parones en este caso tienen que servir para aliviar un poco esta amargura, después analizarlo profundamente y seguir aprendiendo. Les he dicho a los jugadores que somos un grupo que vamos a recibir este tipo de derrotas, hoy (viernes) injusta o justamente, pero las vamos a recibir y es en esos momentos cuando nosotros tenemos que ser un colectivo muy potente y volver a impulsarnos. Este parón lo tomaremos de esta manera para analizar, seguir mejorando y permanecer juntos", agregó.

Íñigo Pérez, director técnico del Rayo Vallecano. Florencia Tan Jun/Getty Images

*Ficha técnica de EFE*

1 - Rayo Vallecano: Batalla, Andrei, Aridane (Embarba, m.71), Lejeune, Pep Chavarría (Pedro Díaz, m.77); Gumbau (Trejo, m.71), Óscar Valentín; De Frutos, Isi (James, m.77), Álvaro; y Camello (Sergi Guardiola, m.71).

3 - Las Palmas: Cillessen; Viti, Álex Suárez, McKenna, Álex Muñoz; Essugo (Benito, m.79), Javi Muñoz, Kirian (Marc, m.90), Moleiro (Campaña, m.64); Sandro (Manu Fuster, m.64) y Fabio Silva (Mata, m.79).

Goles: 0-1: M.6 Fabio Silva; 0-2: M.61 Aridane, en propia puerta; 0-3: M.66 Manu Fuster; 1-3: M.90+2: McKenna, en propia puerta.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité extremeño). Amonestó a Gumbau (m.34), del Rayo; y a McKenna (10), Alex Muñoz (47), Essugo (49), de Las Palmas.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio de Vallecas ante unos 13.000 espectadores.