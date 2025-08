James Rodríguez rompió el silencio sobre el fichaje de Luis Díaz por el Bayern Múnich

El traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich continúa generando noticias y comentarios en el mundo del fútbol. El extremo colombiano, de 28 años, fue adquirido por el conjunto bávaro por una cifra cercana a los 75 millones de euros y firmó contrato hasta mediados de 2029. Su llegada al club más laureado de Alemania ha sido considerada uno de los fichajes más importantes del mercado para un jugador colombiano en los últimos años.

Sin embargo, lo que más llamó la atención recientemente no fue solo su presentación ni su debut en cancha, sino sus declaraciones sobre James Rodríguez, exjugador del Bayern Múnich entre 2017 y 2019. Díaz reveló que, pese a la coincidencia de nacionalidad y a que James ya tuvo un paso por el club bávaro, no ha tenido contacto con él tras su llegada a Múnich. Esto generó sorpresa entre fanáticos y medios, quienes esperaban un acercamiento entre ambos referentes del fútbol colombiano.

"Sobre James, no he hablado todavía muchísimo con él, por ahí le escribiré después para ver qué cosas tienen por recomendarme de la ciudad, del equipo, de todo lo demás, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él", dijo Luis Díaz durante su primera rueda de prensa.



¿Qué dijo James Rodríguez sobre Luis Díaz?

James Rodríguez en New York City vs León por la Leagues Cup

Las declaraciones de James Rodríguez no tardaron en llegar. Luego del partido entre León y New York City por la segunda fecha de la Leagues Cup —en el que su equipo cayó 2-0 y él falló un penalti— el cucuteño habló en zona mixta sobre el fichaje de Luis Díaz por el Bayern Múnich.

"Lucho, yo creo que escogió bien. El Bayern fichó a un jugador grande. Creo que ‘Lucho’ está para equipos grandes y, bueno, el Bayern es un gran club. Yo creo que les va a ayudar mucho", expresó James con claridad y respeto hacia su compatriota.

Con estas palabras, el mediocampista de 34 años valoró positivamente la elección de Díaz y le auguró un buen futuro en la Bundesliga. Aunque no hubo comunicación directa entre ambos jugadores tras el traspaso, sus declaraciones muestran admiración por el momento que atraviesa el exjugador del Liverpool.

🗣️ “Lucho escogió bien, Bayern es un gran club. Lucho es un jugador grande y está para equipos grandes, y el Bayern lo va a ayudar mucho”



🗣️ "Lucho escogió bien, Bayern es un gran club. Lucho es un jugador grande y está para equipos grandes, y el Bayern lo va a ayudar mucho"

🔟🎙️ James Rodríguez sobre el fichaje de Luis Díaz por el Bayer Munich.

¿Cómo le fue a Luis Díaz en su debut?

El debut de Luis Díaz con el Bayern Múnich se dio en un partido amistoso frente al Olympique de Lyon, disputado en el Allianz Arena. Aunque no fue titular, ingresó para disputar la segunda mitad y no tardó en dejar su huella en el encuentro. El colombiano mostró su velocidad, habilidad y determinación, siendo protagonista de una acción clave que derivó en penalti a favor del conjunto bávaro, tras una gran jugada individual en el área.

Michael Olise, otra de las nuevas incorporaciones del Bayern, fue el encargado de convertir desde los doce pasos y anotar el primero de los dos goles con los que el equipo se impuso 2-1. Luis Díaz también generó otras llegadas de peligro y dejó una buena impresión en su primera aparición. Según la plataforma especializada 'Sofascore', su actuación fue valorada con una calificación de 6,9, una nota más que aceptable para un debut en pretemporada.